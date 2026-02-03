Óriási bajba került Orbán Viktor szövetségese

Az infrastrukturális és szállítási tárcát vezető Salvini Liga pártja a második erő a jobboldali olasz kormányban Giorgia Meloni miniszterelnök pártja, az Olaszország Fivérei (FdI) után. A párt a 2022-es választásokon a számukra csalódást keltő 8 százalékot szerezte meg, a közvélemény-kutatások ma is hasonló támogatottságot mérnek neki.
Most azonban pártszakadás fenyeget, a Robert Vannacci elnökhelyettes és Salvini közötti nézeteltérések ugyanis január végén látványossá váltak.
Január 24-én a veterán tábornok Vannacci bejegyeztette egy új párt, a Nemzeti Jövő védjegyét. Salvini ugyan öt nappal később egy beszédében azt mondta, hogy nincsen komoly probléma a párton belül, de a Liga egyes mérsékeltebb politikusai a háttérben arra ösztönzik a pártelnököt, hogy zárja ki a pártból a Benito Mussolini néhai olasz diktátort és Vlagyimir Putyin orosz elnököt dicsőítő Vannaccit.
Daniele Albertazzi politológus szerint a veterán tábornok nem akar másodhegedűs szerepet játszani egy más által vezetett pártban, ezért a szakadás a küszöbön áll.
A Ligán belül egyébként is ellentét van a szélsőségesek és a mérsékeltek között, utóbbiaknak pedig nem tetszik Vannacci működése, a volt tábornok ugyanis összeesküvés-elméleteket terjeszt, a melegeket „nem normálisaknak” nevezte, és Putyin mellett tette le a voksát Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben.
Vannacci korábban már létrehozott egy mozgalmat a Ligán belül, amely egyre inkább elkülönül a párttól. Azonban a mozgalmon belül sincs teljes egyetértés abban, hogy meddig menjenek el a függetlenedésben: három vezető a múlt pénteken kilépett, mondván, „állandó káosz” jellemzi a mozgalom működését.
Egy pártszakadás nagyon kellemetlenül érintené Salvinit, ugyanis jövő év végén választásokat tartanak Olaszországban, a Liga pedig 8 százalékos pártként rosszul viselne egy pártszakadást.
A Liga az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért frakció tagja, amelyben többek között a Fidesz is helyet foglal.
Címlapkép: Roberto Vannacci és Matteo Salvini 2024-ben. Forrás: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images
