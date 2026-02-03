Rekordidő alatt fejlesztették ki az új csodafegyvert: hamarosan megkapja az ukrán hadsereg

A két ország védelmi minisztere február 3-án, egy közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy együtt finanszírozzák a beszerzést, amelynek teljes értéke 250 millió dollár.

A rendszerek célja, hogy megerősítsék Ukrajna képességét a kritikus energiai és fűtési infrastruktúra védelmére a dróncsapásokkal és más légi támadásokkal szemben.

Oroszország a tél folyamán folyamatosan támadta az ukrán energia- és fűtési létesítményeket.

Pål Jonson svéd védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a Tridon egy modern koncepció, amely egyszerre felel meg Ukrajna és Svédország légvédelmi igényeinek. Szerinte Ukrajna légvédelmének és a társadalom ellenálló képességének erősítése elengedhetetlen a háborús helyzetben.

A megállapodás értelmében Svédország és Dánia közösen rendeli meg a BAE Systems által fejlesztett Tridon Mk2 légvédelmi rendszereket. Jonson kiemelte, hogy a rendszer fejlesztése rekordidő alatt zajlott le.

A Tridon Mk2 képes lelőni drónokat, cirkálórakétákat és helikoptereket is.

A svéd miniszter szerint Ukrajnának sürgősen szüksége van erre a képességre, tekintettel arra, hogy az orosz távolsági hadműveletek jelenleg rendkívül intenzívek az ország teljes területén.

A rendszereket közvetlenül Ukrajnába szállítják, és kifejezetten drónok, valamint egyéb rövid hatótávolságú légi fenyegetések elhárítására optimalizálják. A finanszírozás egy akár ezer fős légvédelmi zászlóalj teljes felszerelésére elegendő.

A gyártás már folyamatban van, a szállítás pedig várhatóan néhány hónapon belül megkezdődik. Svédország mintegy 200 millió dollárral, Dánia pedig körülbelül 50 millió dollárral járul hozzá a beszerzéshez.

Ukrajna továbbra is súlyos elfogórakéta-hiánnyal küzd meglévő légvédelmi rendszereihez. Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő Parancsnokságának kommunikációs osztályvezetője elmondta, hogy egyes légvédelmi rendszerek időnként rakéták nélkül maradnak, miközben újabb orosz támadások közelednek. Egy közelmúltbeli esetben a kiegészítő fegyvereket mindössze egy nappal egy nagyobb orosz csapás előtt szállították le, így a véderők az F–16-osokhoz rendszeresített rakétákkal, valamint NASAMS, IRIS-T és Patriot rendszerekkel végül sikeresen elhárították a támadást.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images