Rekordidő alatt fejlesztették ki az új csodafegyvert: hamarosan megkapja az ukrán hadsereg

A két ország védelmi minisztere február 3-án, egy közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy együtt finanszírozzák a beszerzést, amelynek teljes értéke 250 millió dollár.
A rendszerek célja, hogy megerősítsék Ukrajna képességét a kritikus energiai és fűtési infrastruktúra védelmére a dróncsapásokkal és más légi támadásokkal szemben.
Oroszország a tél folyamán folyamatosan támadta az ukrán energia- és fűtési létesítményeket.
Pål Jonson svéd védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a Tridon egy modern koncepció, amely egyszerre felel meg Ukrajna és Svédország légvédelmi igényeinek. Szerinte Ukrajna légvédelmének és a társadalom ellenálló képességének erősítése elengedhetetlen a háborús helyzetben.
A megállapodás értelmében Svédország és Dánia közösen rendeli meg a BAE Systems által fejlesztett Tridon Mk2 légvédelmi rendszereket. Jonson kiemelte, hogy a rendszer fejlesztése rekordidő alatt zajlott le.
A Tridon Mk2 képes lelőni drónokat, cirkálórakétákat és helikoptereket is.
A svéd miniszter szerint Ukrajnának sürgősen szüksége van erre a képességre, tekintettel arra, hogy az orosz távolsági hadműveletek jelenleg rendkívül intenzívek az ország teljes területén.
A rendszereket közvetlenül Ukrajnába szállítják, és kifejezetten drónok, valamint egyéb rövid hatótávolságú légi fenyegetések elhárítására optimalizálják. A finanszírozás egy akár ezer fős légvédelmi zászlóalj teljes felszerelésére elegendő.
A gyártás már folyamatban van, a szállítás pedig várhatóan néhány hónapon belül megkezdődik. Svédország mintegy 200 millió dollárral, Dánia pedig körülbelül 50 millió dollárral járul hozzá a beszerzéshez.
Ukrajna továbbra is súlyos elfogórakéta-hiánnyal küzd meglévő légvédelmi rendszereihez. Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő Parancsnokságának kommunikációs osztályvezetője elmondta, hogy egyes légvédelmi rendszerek időnként rakéták nélkül maradnak, miközben újabb orosz támadások közelednek. Egy közelmúltbeli esetben a kiegészítő fegyvereket mindössze egy nappal egy nagyobb orosz csapás előtt szállították le, így a véderők az F–16-osokhoz rendszeresített rakétákkal, valamint NASAMS, IRIS-T és Patriot rendszerekkel végül sikeresen elhárították a támadást.
Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images
