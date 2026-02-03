Szivárgást észleltek a NASA gigantikus rakétáján: elhalasztják a történelmi Hold-küldetést

A mérnökök több mint 2,65 millió liter kriogén (azaz rendkívül alacsony hőmérsékletű) folyékony hidrogént és folyékony oxigént töltöttek a kétfokozatú hordozórakétába, a hétfő éjjel lezajlott indítási főpróba során.

A hidrogén betöltését két alkalommal is meg kellett szakítani szivárgások miatt, de a szakemberek viszonylag gyorsan elhárították a hibákat, és végül sikerült teljesen feltölteniük a hatalmas tartályokat.

A tankolás a kétnapos főpróba legérzékenyebb szakasza volt. Ez az eljárás az éles indítást megelőző műveleteket szimulálja, beleértve az üzemanyag-feltöltést, a visszaszámlálást és a rendszerek ellenőrzését.

A teszt, magyar idő szerint kedd reggeli lezárultát követően a NASA közleményt adott ki, amely szerint a kétnapos teszt során a mérnökök több kihívással is szembesültek, ugyanakkor a kitűzött célok nagy részét teljesítették. Az adatok kiértékelése és egy második nedves főpróba előkészítése érdekében

a NASA márciust jelölte meg a legkorábbi lehetséges indítási időpontként.

A februári indítási ablak elhalasztása miatt az Artemis-2 űrhajósai kikerülnek a karanténból, amelybe január 21-én vonultak be Houstonban. Így a korábban tervezett időpontban nem utaznak a Kennedy Űrközpontba. A legénység az új indítási célidőpont előtt várhatóan körülbelül két héttel vonul majd ismét karanténba.

Az Orion űrkapszula első emberes bevetésén az amerikai Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch küldetésspecialista, valamint a Kanadai Űrügynökség űrhajósa, Jeremy Hansen repül majd.

A körülbelül tíznapos küldetés során a négyfős legénység először Föld körüli pályán ellenőrzi az űrhajó rendszereit, majd egy úgynevezett "szabad visszatérési" pályára áll. Akkor az űrhajó olyan nyolcas alakú röppályán kerüli meg a Holdat, amely akkor is biztonságos hazaérkezést garantál ha váratlan probléma lépne fel az űrhajó fő hajtóművével.

Bár az Artemis-2 nem száll le a Hold felszínére, így is történelmi jelentőségű küldetés lesz. A konkrét indítási időponttól és

a választott röppályától függően az Artemis–2 űrhajósai a Hold túlsó oldala mellett elhaladva messzebb távolodhatnak a Földtől, mint bárki korábban.

A hidrogénszivárgás nem számít meglepő jelenségnek, mivel a hidrogénmolekula rendkívül kicsi, és a legapróbb réseken is képes áthatolni. Az Artemis program első, emberek nélkül végrehajtott küldetése, az Artemis–1 indítását is többször el kellett halasztani hasonló problémák miatt. Az eredetileg 2022 tavaszára tervezett küldetés végül csak 2022. november 16-án startolt el. A felszállás után azonban minden a tervek szerint zajlott: a személyzet nélküli Orion kapszula sikeresen megkerülte a Holdat, majd visszatért a Földre.

A mostani szivárgások ugyanazon a ponton jelentkeztek, mint az Artemis–1 esetében: annál a csatlakozásnál, ahol az üzemanyagot a mobil indítótoronyból a rakétába vezető cső kapcsolódik. Az Artemis–1 tapasztalatainak köszönhetően a mérnökcsapat ezúttal gyorsabban azonosította és kezelte a hibát, így a próbatankolást sikerült befejezni.

Címlapkép forrása: HUM Images via Getty Images