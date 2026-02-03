Szivárgást észleltek a NASA gigantikus rakétáján: elhalasztják a történelmi Hold-küldetést

A mérnökök több mint 2,65 millió liter kriogén (azaz rendkívül alacsony hőmérsékletű) folyékony hidrogént és folyékony oxigént töltöttek a kétfokozatú hordozórakétába, a hétfő éjjel lezajlott indítási főpróba során.
A hidrogén betöltését két alkalommal is meg kellett szakítani szivárgások miatt, de a szakemberek viszonylag gyorsan elhárították a hibákat, és végül sikerült teljesen feltölteniük a hatalmas tartályokat.
A tankolás a kétnapos főpróba legérzékenyebb szakasza volt. Ez az eljárás az éles indítást megelőző műveleteket szimulálja, beleértve az üzemanyag-feltöltést, a visszaszámlálást és a rendszerek ellenőrzését.
NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 https://t.co/jSnCUPLQb6— NASA (@NASA) February 3, 2026
A teszt, magyar idő szerint kedd reggeli lezárultát követően a NASA közleményt adott ki, amely szerint a kétnapos teszt során a mérnökök több kihívással is szembesültek, ugyanakkor a kitűzött célok nagy részét teljesítették. Az adatok kiértékelése és egy második nedves főpróba előkészítése érdekében
a NASA márciust jelölte meg a legkorábbi lehetséges indítási időpontként.
A februári indítási ablak elhalasztása miatt az Artemis-2 űrhajósai kikerülnek a karanténból, amelybe január 21-én vonultak be Houstonban. Így a korábban tervezett időpontban nem utaznak a Kennedy Űrközpontba. A legénység az új indítási célidőpont előtt várhatóan körülbelül két héttel vonul majd ismét karanténba.
Az Orion űrkapszula első emberes bevetésén az amerikai Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, Christina Koch küldetésspecialista, valamint a Kanadai Űrügynökség űrhajósa, Jeremy Hansen repül majd.
A körülbelül tíznapos küldetés során a négyfős legénység először Föld körüli pályán ellenőrzi az űrhajó rendszereit, majd egy úgynevezett "szabad visszatérési" pályára áll. Akkor az űrhajó olyan nyolcas alakú röppályán kerüli meg a Holdat, amely akkor is biztonságos hazaérkezést garantál ha váratlan probléma lépne fel az űrhajó fő hajtóművével.
Bár az Artemis-2 nem száll le a Hold felszínére, így is történelmi jelentőségű küldetés lesz. A konkrét indítási időponttól és
a választott röppályától függően az Artemis–2 űrhajósai a Hold túlsó oldala mellett elhaladva messzebb távolodhatnak a Földtől, mint bárki korábban.
A hidrogénszivárgás nem számít meglepő jelenségnek, mivel a hidrogénmolekula rendkívül kicsi, és a legapróbb réseken is képes áthatolni. Az Artemis program első, emberek nélkül végrehajtott küldetése, az Artemis–1 indítását is többször el kellett halasztani hasonló problémák miatt. Az eredetileg 2022 tavaszára tervezett küldetés végül csak 2022. november 16-án startolt el. A felszállás után azonban minden a tervek szerint zajlott: a személyzet nélküli Orion kapszula sikeresen megkerülte a Holdat, majd visszatért a Földre.
A mostani szivárgások ugyanazon a ponton jelentkeztek, mint az Artemis–1 esetében: annál a csatlakozásnál, ahol az üzemanyagot a mobil indítótoronyból a rakétába vezető cső kapcsolódik. Az Artemis–1 tapasztalatainak köszönhetően a mérnökcsapat ezúttal gyorsabban azonosította és kezelte a hibát, így a próbatankolást sikerült befejezni.
Címlapkép forrása: HUM Images via Getty Images
Irán bejelentette: csak akkor ülnek tárgyalóasztalhoz, ha ez a feltétel teljesül
Eléggé gumifogalomnak néz ki.
Jön az újabb havazás Magyarországon - Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Kiadták a figyelmeztetéseket.
Hálózat, ami elbírja a jövőt: így lesz egyre jobb a mobil és az otthoni internet Magyarországon
Fejlesztések, 5G és AI a Telekomnál.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Masszív légicsapás rázta meg Ukrajnát: ennyi rakétát és drónt ritkán lőnek ki egyszerre
Az elmúlt hónapok legkomolyabb támadása volt az éjszakai.
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Mutatjuk a választ!
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.