Zelenszkij kemény választ vár Amerikától: konkrét követelést fogalmazott meg Trump felé
Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy Ukrajna az Egyesült Államok reakciójára vár, miután Oroszország éjszakai támadást indított ukrán városok ellen, újabb károkat okozva az energetikai infrastruktúrában.

Zelenszkij esti videóüzenetében azt mondta:

Választ várunk az Egyesült Államoktól az orosz csapásokra. Amerika javasolta, hogy a diplomáciai erőfeszítések és a hideg téli időszak alatt szüneteltessék az energetikai létesítmények elleni támadásokat.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy Ukrajnától engedményeket vártak, ugyanakkor szerinte Oroszországnak is lépéseket kellene tennie.

„Mindenekelőtt be kellene szüntetnie az agressziót” – fogalmazott.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy Donald Trump elnököt nem érte váratlanul Oroszország Ukrajna elleni legutóbbi támadása.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

