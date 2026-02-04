  • Megjelenítés
Asztalra csapott Orbán Viktor: ezeket az ukrán állampolgárokat kiutasítják Magyarországról
MTI
Portfolio
A "kényszersorozásban" részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk - közölte a miniszterelnök szerda délután a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a bejegyzéshez feltöltött videóban azt mondta: a szerdai kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, "mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának".

Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, és minden segítséget megadnak nekik - tette hozzá.

A miniszterelnök közölte: a kormányülésen úgy döntöttek, hogy a "kényszersorozásban" részt vevő ukránokat Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

