Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét

Oroszország elkezdte átjátszani a megszállt Luhanszk megye magánkézben lévő termőföldjeit orosz állami kezekbe – állítja az ukrán Nemzeti Ellenállási Központ az UNN cikke szerint.

Az ukránok szerint az orosz hatóságok most egy szövevényes jogi eljárás keretein belül először hivatalosan „elhagyottnak” minősítik a luhanszki termőföldeket, majd átadják ezeket az orosz állam tulajdonába.

Ukrajna szerint lényegében arról van szó:

az orosz megszállók egész egyszerűen ellopják olyan ukrán emberek tulajdonát, akik elmenekültek a háború elől.

Azon dolgoznak, hogy örökre megfosszák a háború elől menekülő embereket a vagyonuktól, az erőszakos kitelepítés lényegében egy jogi köntösbe bújtatott földrablásnak ágyazott meg”

– olvasható az ukrán jelentésben.

Ukrajna sokáig Európa egyik legerősebb agrárgazdasága volt, a harcok azonban nem kis részben azokon a földeken zajlanak, ahol az ország mezőgazdasági tevékenysége zajlott. Luhanszk megye kifejezetten jó termőföldnek számítana, azonban a szovjet időkben jelentős iparosítások zajlottak a térségben, 2014 óta pedig rengeteg bomba, akna, lőszer és szennyeződés került a talajba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images