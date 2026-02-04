Élesedett Donald Trump mesterterve: megtörtént a fordulat, amire mindenki várt - Hatalmas összeg mozdult meg

Az Egyesült Államok átutalta Venezuelának az egész, 500 millió dolláros összeget, amely az előző hónapban Caracas és Washington között létrejött olajmegállapodásból származik – közölte kedden egy amerikai tisztségviselő.

A névtelenséget kérő forrás szerint az utolsó, 200 millió dolláros részletet most küldték el. A megállapodás azt követően született, hogy Nicolás Madurót, Venezuela elnökét január 3-án egy amerikai katonai akció során elfogták.

A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy az összeget a venezuelai nép javára kell felhasználni, az amerikai kormány döntései szerint.

Marco Rubio külügyminiszter a múlt heti kongresszusi meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy a venezuelai olaj értékesítésében való amerikai közreműködés átmeneti lépés. Ennek célja az ország gazdasági stabilizálása, a kormányzati működés fenntartása és a lakosság támogatása.

Rubio szerint az Egyesült Államok lényegében lehetővé tette, hogy Venezuela saját olajából származó bevételekből finanszírozza a tanárok, tűzoltók és rendőrök bérét, valamint az államigazgatás működtetését, így elkerülve az állam teljes összeomlását.

A szóban forgó összeg korábban Katarban volt letétben, és átmeneti megoldásként szolgált arra, hogy Venezuela hozzájusson a működéséhez szükséges forrásokhoz.

Hosszabb távon az a cél, hogy a jövőbeli olajértékesítésből származó bevételeket egy amerikai alapban helyezzék el. Ebből az alapból finanszíroznák a venezuelai kormány kiadásait az előre meghatározott és egyeztetett eljárásrend szerint.

Venezuela és az Egyesült Államok közt korábban majdnem teljes kereskedelmi tilalom volt érvényben, a latin-amerikai ország olaját főleg Kína vásárolta.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: JOSE ISAAC BULA URRUTIA via Getty Images