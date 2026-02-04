Itt a fordulópont a háborúban? – Áttörték az ostromgyűrűt, felszabadult Kadugli

A polgárháború 2023. április 15-én tört ki Szudánban az országot egy két évvel korábbi katonai puccs nyomán vezető hadsereg, illetve egy paramilitáris erő, a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között.

A véres konfliktus gyakorlatilag kettészakította az országot, ahol a hadsereg uralja a tengerpartot, a fővárost, Kartúmot és a keleti területeket, míg az RSF-é az ország nyugati része, a darfúri régiót is beleértve.

A harcok milliókat kényszerítettek menekülésre, és hatalmas humanitárius válságot okoztak. Jelenleg a déli Kordofán régióban zajlanak a legnagyobb összecsapások, ahová az RSF az esős évszak végével, tavaly év végén nyomult be.

Fegyveres erőink hősies csata után megnyitották a Kadugli–Dalanj utat

– közölte a hadsereg kedden. Az RSF, amely évek óta ostromolta a várost, egyelőre nem reagált a bejelentésre.

Kaduglit és a közeli al-Dalanjt a háború kitörése óta többször is körülzárták. A helyzet azután súlyosbodott, hogy az SPLM–N nevű fegyveres csoport tavaly csatlakozott az RSF-hez. A hadsereg a múlt héten al-Dalanj ostromát is megtörte.

Kaduglit tavaly egy nemzetközi éhezésfigyelő rendszer már éhínség sújtotta területként azonosította. Mindkét várost pusztító dróncsapások érték, amelyek a blokád feloldása után is folytatódtak – erről helyi lakosok számoltak be.

Kadugliból mára szinte minden segélyszervezet kivonult. Az ostrom miatt az árak az egekbe szöktek: egy kilogramm liszt 80 ezer szudáni fontba, vagyis nagyjából 22 dollárba kerül. Sokan leveleket kényszerülnek enni, miközben az orvos és a gyógyszer is súlyos hiánycikk. Az ENSZ szerint a város lakosságának több mint 80 százaléka, mintegy 147 ezer ember már elmenekült.

A hadsereg előrenyomulását segítette, hogy az RSF Líbiából érkező utánpótlási útvonalai megszakadtak. Egyiptom a közelmúltban drónokat telepített a Szudánnal és Líbiával közös határai közelében fekvő egyik repülőtérre, ami szakértők szerint az ország egyre mélyebb bevonódását jelzi.

Címlapkép forrása: Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images