Kiderült: az új amerikai vezetés döntése miatt veszélybe kerülhet Ukrajna energiaellátása

Heorhij Tihij elmondása szerint a minisztérium jelenleg semmilyen hivatalos értesítést nem kapott arról, hogy Washington visszavonná vagy felfüggesztené az energetikai segélyeket Ukrajna számára.

A szóvivő közölte: a külügy tájékozódik a nemzetközi sajtóban megjelent információkról. "Újra ellenőrizzük a sajtóhíreket, hogy pontosan miről is van szó, és ezt követően külön választ tudunk majd adni arról, hogy igazak-e" – mondta Tihij. Hozzátette, hogy Ukrajna minden szinten azon dolgozik, hogy az összes elérhető csatornán keresztül további energetikai támogatást szerezzen az orosz támadások által lerombolt infrastruktúra helyreállítására.

A Reuters értesülései szerint egy olyan amerikai segélycsomagról van szó, amelyet még Joe Biden elnök hagyott jóvá, mintegy 250 millió dollár értékben.

Az összeget eredetileg cseppfolyósított földgáz importjára, valamint az orosz rakétatámadásokban megrongálódott energetikai létesítmények helyreállítására szánták. A USAID már a korábbi elnöki ciklus alatt értesítette a Kongresszust a források legalább egy részének tervezett felhasználásáról, ám a Trump-kormányzatnak az ügynökség bezárásáról hozott döntése bizonytalanná tette a finanszírozás további sorsát.

Ukrajna ugyanakkor csak januárban közel húsz országtól kapott energetikai segítséget. A támogatások között áramfejlesztő generátorok, mobil és ipari kazánok, valamint szünetmentes tápegységek szerepeltek, amelyek a kritikus és szociális infrastruktúra folyamatos működését hivatottak biztosítani. Emellett több állam pénzügyi támogatást is nyújtott az ukrán energiaszektor megerősítésére.

