Lejárt az utolsó nukleáris megállapodás: szakértők szerint új fegyverkezési verseny indulhat a nagyhatalmak között

Az Új START-szerződés szerda éjfélkor járt le. Moszkva szerint az Egyesült Államok nem reagált Vlagyimir Putyin javaslatára, amely további 12 hónapra fenntartotta volna a rakéta- és robbanófejkvóták korlátait. Az orosz külügyminisztérium úgy véli, kezdeményezéseiket tudatosan hagyták figyelmen kívül, az amerikai álláspontot pedig hibásnak és sajnálatosnak minősítik.
Biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szerződés megszűnése új fegyverkezési versenyt indíthat el.
Ezt Kína gyors nukleáris fegyverkezése is táplálhatja. A szerződéses keretek hiányában mindkét fél nehezebben tudja majd értelmezni a másik szándékait, ami könnyen fegyverkezési spirálhoz vezethet.
Donald Trump korábban kijelentette, hogy a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokba Kínát is be kell vonni. Egyúttal megkérdőjelezte, miért kellene új nukleáris fegyvereket gyártani, ha mindkét ország már most is többszörösen el tudná pusztítani a világot. A Fehér Ház szerint a továbblépés irányát az elnök személyesen határozza meg.
Matt Korda, az Amerikai Tudósok Szövetsége munkatársa rámutatott, hogy a szerződés nélkül mindkét fél szabadon növelheti robbanófej-készletét, akár meg is duplázhatja jelenleg telepített arzenálját. Ugyanakkor hozzátette: a lejárat önmagában nem jelent automatikusan fegyverkezési versenyt, tekintettel a nukleáris fegyverek rendkívül magas költségeire.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
