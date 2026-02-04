Lejárt az utolsó nukleáris megállapodás: szakértők szerint új fegyverkezési verseny indulhat a nagyhatalmak között

Oroszország szerdán jelezte, hogy nyitott a biztonsági tárgyalásokra, ugyanakkor kész határozottan fellépni minden új fenyegetéssel szemben. A közlemény az utolsó orosz–amerikai fegyverkorlátozási megállapodás lejártának napján jelent meg, amivel több mint fél évszázados nukleáris fegyverzetkorlátozási korszak zárult le - írja a Reuters.

Az Új START-szerződés szerda éjfélkor járt le. Moszkva szerint az Egyesült Államok nem reagált Vlagyimir Putyin javaslatára, amely további 12 hónapra fenntartotta volna a rakéta- és robbanófejkvóták korlátait. Az orosz külügyminisztérium úgy véli, kezdeményezéseiket tudatosan hagyták figyelmen kívül, az amerikai álláspontot pedig hibásnak és sajnálatosnak minősítik.

Biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szerződés megszűnése új fegyverkezési versenyt indíthat el.

Ezt Kína gyors nukleáris fegyverkezése is táplálhatja. A szerződéses keretek hiányában mindkét fél nehezebben tudja majd értelmezni a másik szándékait, ami könnyen fegyverkezési spirálhoz vezethet.

Donald Trump korábban kijelentette, hogy a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokba Kínát is be kell vonni. Egyúttal megkérdőjelezte, miért kellene új nukleáris fegyvereket gyártani, ha mindkét ország már most is többszörösen el tudná pusztítani a világot. A Fehér Ház szerint a továbblépés irányát az elnök személyesen határozza meg.

Matt Korda, az Amerikai Tudósok Szövetsége munkatársa rámutatott, hogy a szerződés nélkül mindkét fél szabadon növelheti robbanófej-készletét, akár meg is duplázhatja jelenleg telepített arzenálját. Ugyanakkor hozzátette: a lejárat önmagában nem jelent automatikusan fegyverkezési versenyt, tekintettel a nukleáris fegyverek rendkívül magas költségeire.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images