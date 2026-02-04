  • Megjelenítés
Meggyilkolták a hírhedt diktátor fiát: otthona udvarán végeztek vele a támadók
Meggyilkolták a hírhedt diktátor fiát: otthona udvarán végeztek vele a támadók

MTI
Megölték Moammer Kadhafi egykori líbiai vezető fiát, Szaif al-Iszlám Kadhafit - közölték kedden a családhoz közel álló források, az ügyvédje és a líbiai média.

A líbiai főügyészség szerdán arról számolt be, hogy az 53 éves férfi lőtt sebek következtében halt meg. A családhoz közel álló források szerint a nyugati országrészben található

Zintán városában, otthona udvarán gyilkolták meg Szaif al-Iszlámot.

A négy támadó elmenekült a helyszínről.

2015-ben egy líbiai bíróság távollétében halálra ítélte Szaif al-Iszlámot azzal a váddal, hogy az apja, Moammer Kadhafi hatalmának megdöntésére 2011-ben kitört felkelés idején békés tüntetők meggyilkolására buzdította a hatóságokat.

2021-ben Szaif al-Iszlám elnökjelöltként regisztrálta magát, de egy bírósági döntés kizárta a megmérettetésből.

