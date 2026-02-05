  • Megjelenítés
Döbbenetes húzás az amerikai titkosszolgálattól: egyik pillanatról a másikra lekapcsolnak egy 60 éve működő rendszert
Döbbenetes húzás az amerikai titkosszolgálattól: egyik pillanatról a másikra lekapcsolnak egy 60 éve működő rendszert

A CIA szerdán közölte, hogy több mint hatvan év után megszünteti népszerű World Factbook kiadványát - tudósított az ABC News.

Az ügynökség honlapján közzétett közlemény nem indokolta a döntés hátterét. A lépés ugyanakkor illeszkedik John Ratcliffe igazgató korábbi ígéretéhez:

leállítják azokat a programokat, amelyek nem szolgálják közvetlenül a hírszerzés alapfeladatait.

A kiadványt 1962-ben titkos minősítésű nyomtatott kézikönyvként indították, hogy a hírszerzők számára részletes képet adjon a külföldi államok gazdaságáról, haderejéről, erőforrásairól és társadalmáról. A Factbook annyira hasznosnak bizonyult, hogy más szövetségi szervek is elkezdték használni, így alig egy évtizeden belül elkészült a nyilvános változata is.

Az 1997-es online megjelenés után a kiadvány gyorsan népszerű referenciaforrássá vált az újságírók, a kvízrajongók és az egyetemi dolgozatokat író diákok körében.

Az oldalt évente több milliószor keresték fel.

Címlapkép forrása: Charles Ommanney/Getty Images

