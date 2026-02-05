Eddig sosem hallott, ismeretlen részletek bukkantak elő az Epstein-aktákból: kiderült, miért maradt el a háború

Jeffrey Epstein, korábbi elítélt szexuális bűnöző és rendkívül befolyásos üzletember a világ számos pontján rendkívül aktív volt. Nem meglepő, hogy a feltételezhetően több ország titkosszolgálatával is szoros kapcsolatot ápoló amerikai „befektető” a Közel-Keleten is igyekezett hatást gyakorolni a politikai eseményekre. A nyilvánosságra hozott dokumentumok között szerepelnek olyan iratok is, melyek beszámolnak Epstein és egy katari üzletember közötti eszmecseréről a 2017-es, Katart elszigetelő blokád idejéről. Az amerikai úgy fogalmazott, hogy szerinte
a rendívül gazdag arab országnak „énekelnie és táncolnia” kellene, hogy jó kapcsolatot alakítson ki Izraellel,
ezzel pedig az Egyesült Államok vezetője – akkor éppen Donald Trump – szemében is kedvezőbb helyzetbe kerüljön.
Az iratok szerint Epstein bele akart avatkozni a 2017-es blokádba, amely Katar és a szomszédos Szaúd-Arábia vezette koalíció között robbant ki. Rijád és még néhány ország többek között azzal vádolta Dohát, hogy terrorszervezeteket támogat, valamint túl jó kapcsolatot ápol Iránnal, ezért totális blokádot hirdettek a kis ország ellen. Az amerikai üzletember szerint a megoldást az jelenthette volna Katarnak, ha megpróbálja a kapcsolatait normalizálni Izraellel. A „Jabor Y” kódnevű partnerének így fogalmazott az egyik levélben:
Ha az emberek megengednék az országuknak, hogy elismerjék Izraelt, érdekes lenne megvitatni. Ha nem, akkor talán érdemes lenne megfontolni egymilliárd dollár elkülönítését egy alapba a terrorcselekmények áldozatainak megsegítésére
– írta Epstein, hozzátéve, hogy a térség többi országát is rá kellene venni az ötlet támogatására.
Az ismeretlent más levelekben a katari emíri család egyik befolyásos tagjaként azonosítottak. Az amerikai üzletember egyébként azzal támasztotta alá az érveit, hogy nem sokkal korábban Narendra Modi indiai miniszterelnök Izraelnek kedvező pozíciót vett fel Izraellel kapcsolatban, Epstein szerint ez eredményezett személyes találkozót számára Trumppal.
A 2019-ben kétes körülmények között öngyilkosságot elkövető bűnöző beszélgetéseiből más részletek is kiderültek a blokádról. Egy kuvaiti professzornak ecsetelte, hogy
napirenden volt egy katonai invázió is Doha ellen, ugyanakkor a török katonai bázisra küldött erősítéssel „ez már nem opció”.
A befolyásos közel-keleti szereplőkkel szoros kapcsolatokat ápoló Epstein igyekezett közvetítőként mutatkozni a vitában és Rijád és Doha között titkos találkozót összehozni, de az nem ismert, hogy ez sikerrel jár-e az elképzelése.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
