Eldőlni látszik egy fontos katonai támaszpont sorsa

A Downing Street szóvivője közölte, hogy a felek egyetértettek:
a Diego Garcia szigetén működő bázis biztonságának garantálása elengedhetetlen a brit és az amerikai stratégiai érdekek védelméhez.
A szóvivő hozzátette, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Államok a jövőben is szorosan együttműködik a Chagos-szigeteki légibázisról szóló kétoldalú megállapodás végrehajtásában.
Diego Garcia a Chagos-szigetcsoport legnagyobb szigete, amely brit tengerentúli területnek számít, és kiemelt szerepet játszik a régió katonai és biztonsági feladataiban.
