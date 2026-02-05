Eldőlni látszik egy fontos katonai támaszpont sorsa

Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett a Diego Garcia szigetén működő közös brit–amerikai katonai támaszpontról, amelyet mindkét fél továbbra is kulcsfontosságúnak tart a két ország közös biztonsági érdekei szempontjából, írja a Reuters.

A Downing Street szóvivője közölte, hogy a felek egyetértettek:

a Diego Garcia szigetén működő bázis biztonságának garantálása elengedhetetlen a brit és az amerikai stratégiai érdekek védelméhez.

A szóvivő hozzátette, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Államok a jövőben is szorosan együttműködik a Chagos-szigeteki légibázisról szóló kétoldalú megállapodás végrehajtásában.

Diego Garcia a Chagos-szigetcsoport legnagyobb szigete, amely brit tengerentúli területnek számít, és kiemelt szerepet játszik a régió katonai és biztonsági feladataiban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Pictures from History via Getty Images