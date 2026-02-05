Elképesztő elemzés jött Amerikából: ez most a világ legjobb tankja – Szinte hihetetlen, melyik gép a győztes

A világ legjobb tankjairól szóló összesítéseken rendre nyugati technikával és modern, orosz harckocsikkal találkozhatunk: Abrams, Leopard 2, T-90M, esetleg a K2 Black Panther.
A 19fortyfive friss elemzésében arra jut: a modern harctereken bebizonyosodott, hogy teljesen más szempontok alapján kell értékelni, milyen harckocsi számít a „legjobbnak”, mint amelyek alapján az ilyen listák készültek.
Megállapítják:
a világ legjobb tankja nem más, mint a régi, szovjet hidegháborús T-72-es.
Az amerikai elemzők szerint való igaz, hogy a T-72 nem éppen egy high-tech harckocsiplatform, és „elpusztíthatatlannak” aligha nevezhető, de a modern harctereken nem ez számít.
Szerintük a T-72-es azért egy remek gép, mert gyorsan legyártható, szerelhető, könnyen helyettesíthető és olcsó – ez a modernebb harckocsikra nem igaz.
Úgy látják: ennek köszönhetően a harctéri veszteségek elviselhetőbbek, a T-72-esek pedig fenn tudják tartani a nyomást az ukrán vonalakon.
Megállapítják: a harckocsi összességében kis méretű, automata utántöltő rendszerrel rendelkezik, 125 milliméteres harckocsiágyúja kellően ütőképes, a platform fejleszthető, felszerelhető aktív védelmi rendszerekkel, drónok elleni védelmi eszközökkel, fejlett tűzvezető, célkereső rendszerekkel, ezért tartani tudja a lépést a modern harctéri követelményekkel. Úgy látják, a T-72-es a high-tech eszközök és az egyszerű megoldások tökéletes kombinációja.
Elismerik:
A DRÓNOK, PÁNCÉLTÖRŐ RAKÉTÁK KOMOLY VESZTESÉGEKET TUDNAK OKOZNI A T-72-ESEK SORAIBAN IS, DE EZEK AZ ESZKÖZÖK MÁS, MODERN TANKOKRA IS UGYANOLYAN VESZÉLYESEK.
A T-72-esek legalább könnyen és olcsón helyettesíthetők: más, modernebb gépekre ez nem igaz.
T-72-es a tökéletes kombináció: olcsó, könnyen tömeggyártható, könnyen kezelhető és helyettesíthető”
– írják.
Egy elhúzódó háborúban, amely az ukrajnai háború, az oroszoknak nincs másra szüksége. Ezért a T-72-es a legjobb tank a világon. Ne feledjük, a T-72-es számos fejlett, nyugati harckocsinál jobban teljesített, melyeket elpocsékoltak az ukrajnai vérfürdőben”
– állapítja meg a haditechnikai portál elemzője.
A T-72 egy szovjet általános / fő harckocsi, amelyet a hidegháború idején, az 1960-as évek végén fejlesztettek ki. A fejlesztés fő célja, hogy olcsón és nagy számban lehessen (akkori sztenderdek szerint) modern páncélosokat gyártani. A tank 1973-tól állt szolgálatba, és rengeteg ország használta vagy gyártotta licencben, köztük Magyarország is. Számos konfliktusban bevetették (pl. Közel-Kelet, Jugoszlávia, Ukrajnában mindkét oldal használja), és folyamatos modernizációkkal a mai napig számos haderőben szolgál.
Címlapkép forrása: Viktor Vytolsky/Epsilon/Getty Images
