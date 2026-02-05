  • Megjelenítés
Figyelmeztet a Nobel-békedíjas szervezet: jöhet az elképzelhetetlen, küszöbön az atomháború
MTI
Az atomtámadások japán túlélői csütörtökön súlyos figyelmeztetést fogalmaztak meg: szerintük a világ az atomháború küszöbén áll. Aggodalmaikat az amerikai–orosz nukleáris leszerelési megállapodás, az Új START-egyezmény lejártának napján osztották meg, amely szerintük új fegyverkezési versenyhez vezethet.

A második világháborús atomtámadások túlélőinek képviselői rendkívül borúlátóan nyilatkoztak a globális nukleáris helyzetről. A 2024-ben Nobel-békedíjjal elismert szervezet, a Nihon Hidankjo vezetője szerint az emberiség nem méri fel kellőképpen a fenyegetés valódi súlyát. A 93 éves Tanaka Terumi, a túlélők szervezetének társelnöke aktivista társaival közösen tartott sajtótájékoztatón osztotta meg félelmeit.

A jelen helyzetet látva az az érzésem, hogy a nem túl távoli jövőben valóban ki fog törni egy atomháború, és a pusztulás felé masírozunk

– jelentette ki a veterán aktivista.

Az idős társelnök különösen problémásnak tartja, hogy a nukleáris arzenállal rendelkező államok lakossága nincs tisztában ezeknek a fegyvereknek a valós veszélyeivel. Felidézte az 1945 augusztusában végrehajtott támadások pusztító erejét. Hirosimában augusztus 6-án körülbelül 140 ezren, Nagaszakiban három nappal később mintegy 74 ezren vesztették életüket az atombombák következtében. A japán császárság a második bomba ledobása után, augusztus 15-én jelentette be megadását. A nukleáris leszerelésért küzdő mozgalmak nemzetközi szinten is hangot adtak aggodalmaiknak az Új START-szerződés megszűnése kapcsán. Az egyezmény végét újabb fegyverkezési hajsza kezdeteként értelmezik, amely

szerintük Peking nukleáris kapacitásainak további bővítésére is ösztönözheti a kínai vezetést.

A japán békemozgalmak saját kormányukat sem kímélték a bírálatoktól. Szemrehányást tettek Tokiónak amiatt, hogy szerintük nem vállalt elég aktív szerepet a kelet-ázsiai régió fegyverkezési dinamikájának mérséklésében, és nem kezdeményezett érdemi párbeszédet Kínával a kérdésről. A tokiói kormány a bírálatokra reagálva kiemelte: továbbra is szorosan együttműködik Washingtonnal annak érdekében, hogy kidolgozzák a nukleáris fegyverzet-ellenőrzés új nemzetközi kereteit.

Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

