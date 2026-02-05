Lőttek a mérföldkőnek számító nukleáris egyezménynek: nemcsak Moszkvát, mást is asztalhoz ültetne Washington

Minden, a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban Oroszországgal kötendő egyezménybe Kínát is bele kell venni - szögezte le helyi idő szerint szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter, az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai-orosz Új START egyezmény lejárta előestéjén.

A tárcavezető újságíróknak rámutatott arra, hogy korábban Donald Trump amerikai elnök már világosan elmondta,

Kína nélkül nem születhet valódi, a 21. századnak megfelelő egyezmény a nukleáris fegyverek korlátozásáról,

tekintettel az ázsiai ország fegyverarzenáljára.

Elmondta azt is, hogy Trump nemsokára bejelentést tesz az üggyel kapcsolatban, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok az egyeztetésekbe Pekinget is be kívánja vonni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly szeptemberben közölte: Oroszország az Új START szerződés lejárta után is kész egy évig tartani magát a megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz. Trump erre a javaslatra hivatalosan nem reagált Moszkva szerint. Washington hozzáállását ebben a helyzetben tévesnek és sajnálatosnak nevezte a Kreml, az orosz külügyminisztérium szerint az Egyesült Államok destabilizáló tevékenységet folytat a lejárt szerződéssel kapcsolatban.

A hadászati nukleáris fegyverzetek csökkentéséről szóló, Új START, START-3 vagy prágai szerződés néven ismert, tíz évre szóló és legfeljebb öt évvel meghosszabbítható hatályú megállapodást 2010. április 8-án írta alá Oroszország és az Egyesült Államok akkori elnöke, Dmitrij Medvegyev és Barack Obama.

A dokumentum mindkét félnek előírta: úgy csökkentse nukleáris arzenálját, hogy hét év elteltével, valamint azt követően a fegyverek összesített száma ne haladja meg a 700 hordozóeszközt (interkontinentális ballisztikus rakétát, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát és nehézbombázót), valamint az 1550 robbanótöltetet és a 800 telepített és nem telepített indítószerkezetet.

Januárban a The New York Times című amerikai lapnak Donald Trump elnök azt mondta: hagyni fogják, hogy lejárjon a szerződés hatálya.

Az Egyesült Államok 2017 szeptemberében, Oroszország pedig 2018. február 5-én érte el a szerződésben megszabott értékeket. A dokumentum 10 évre (2021 februárjáig) szólt, egy alkalommal öt évvel meghosszabbítható volt. Oroszország és az USA 2021-ben élt ezzel a lehetőséggel, és az egyezmény hatályát 2026. február 5-ig meghosszabbította.

Címlapkép forrása: MTI