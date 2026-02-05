Lőttek a mérföldkőnek számító nukleáris egyezménynek: nemcsak Moszkvát, mást is asztalhoz ültetne Washington

A tárcavezető újságíróknak rámutatott arra, hogy korábban Donald Trump amerikai elnök már világosan elmondta,
Kína nélkül nem születhet valódi, a 21. századnak megfelelő egyezmény a nukleáris fegyverek korlátozásáról,
tekintettel az ázsiai ország fegyverarzenáljára.
Elmondta azt is, hogy Trump nemsokára bejelentést tesz az üggyel kapcsolatban, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok az egyeztetésekbe Pekinget is be kívánja vonni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly szeptemberben közölte: Oroszország az Új START szerződés lejárta után is kész egy évig tartani magát a megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz. Trump erre a javaslatra hivatalosan nem reagált Moszkva szerint. Washington hozzáállását ebben a helyzetben tévesnek és sajnálatosnak nevezte a Kreml, az orosz külügyminisztérium szerint az Egyesült Államok destabilizáló tevékenységet folytat a lejárt szerződéssel kapcsolatban.
A hadászati nukleáris fegyverzetek csökkentéséről szóló, Új START, START-3 vagy prágai szerződés néven ismert, tíz évre szóló és legfeljebb öt évvel meghosszabbítható hatályú megállapodást 2010. április 8-án írta alá Oroszország és az Egyesült Államok akkori elnöke, Dmitrij Medvegyev és Barack Obama.
A dokumentum mindkét félnek előírta: úgy csökkentse nukleáris arzenálját, hogy hét év elteltével, valamint azt követően a fegyverek összesített száma ne haladja meg a 700 hordozóeszközt (interkontinentális ballisztikus rakétát, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát és nehézbombázót), valamint az 1550 robbanótöltetet és a 800 telepített és nem telepített indítószerkezetet.
Januárban a The New York Times című amerikai lapnak Donald Trump elnök azt mondta: hagyni fogják, hogy lejárjon a szerződés hatálya.
Az Egyesült Államok 2017 szeptemberében, Oroszország pedig 2018. február 5-én érte el a szerződésben megszabott értékeket. A dokumentum 10 évre (2021 februárjáig) szólt, egy alkalommal öt évvel meghosszabbítható volt. Oroszország és az USA 2021-ben élt ezzel a lehetőséggel, és az egyezmény hatályát 2026. február 5-ig meghosszabbította.
Címlapkép forrása: MTI
Elképzelhetetlennek hitt repedések bomlasztják a világ növekedési bajnokát
Sokszor temették már, eddig mindent túl élt, de egyre betegebb az ázsiai csoda.
Egy budapesti lakás árából magas megtérülésű tengerparti luxust ígér a befektetőknek a Dubaj-szakértő
A Heaven Properties alapító vezérigazgatójával, Nagy Miklós Richárddal készítettünk interjút.
Átláthatóbbá válnak a kötvények módosítására vonatkozó szabályok
A jövő héten lép életbe a jogszabálymódosítás.
Komoly ciklon csapott le a horvát partokra
Sok segélykérés érkezett.
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Németország mindent megtesz, hogy
Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?
Több mint 6 százalékos a mínusz.
Megszólaltak a pénztárak a tavalyi hajcihőről: volt, aki 27 millió forint nyugdíjpénzt vett fel lakáscélra
A Grantis gyűjtötte össze az adatokat.
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?