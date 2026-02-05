Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is

Rubio szerdán értékelte az ukrán-amerikai-orosz tárgyalások állását. Értékelése szerint
valódi előrelépés történt, és a nyitott kérdések listája ma már jóval rövidebb, mint egy évvel ezelőtt.
Az amerikai külügyminiszter szerint az érezhetően rövidülő lista jelenti a jó hírt. A rossz hír ugyanakkor az, hogy azon ügyek vannak továbbra is napirenden, amelyek a legösszetettebbek és a legnehezebben rendezhetők.
Közben a háború tovább folytatódik. Ebben a tekintetben annyit tudok mondani, hogy nagyon magas szinten, jelentős időt és energiát fektetünk ebbe a törekvésbe, és továbbra is mindent meg fogunk tenni, hogy lássuk, van-e előrelépés
- fogalmazott Rubio. Megjegyezte azt is, hogy a nemzetközi konfliktusok lezárása
gyakran teljesen reménytelennek tűnik, egészen addig, amíg meg nem történik az az áttörés, ami néha váratlanul jön.
Az ukrán, amerikai és orosz küldöttségek részvételével zajló béketárgyalás legutóbbi fordulója tegnap és ma zajlik Abu-Dzabiban. Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízottja, Kirill Dmitrijev kijelentette, hogy
előrelépés és pozitív irányú mozgás
tapasztalható, Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára pedig "jelentőségteljesnek" és "produktívnak" nevezte az egyeztetést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, mitől alakulnak ki a halálos villámárvizek
Ez a modell sok életet megmenthet.
Történelmi zuhanás a tőzsdén: egyetlen nap alatt veszíti el értékének ötödét az autóipari óriás
Nem lettek jók a számok.
Hatéves csúcson a lakásáralkuk Amerikában: a vásárlóké lett a piac
A vevők közel kétharmada az eredeti hirdetési ár alatt jutott ingatlanhoz tavaly.
Hangos reklámok és Peppa malac miatt is vizsgálódott a hatóság
Volt, ahol nem szabott ki büntetést.
Már nem a dohányzás és az alkohol a rák kialakulásának vezető oka
Javuló kilátások, elhúzúdó harc a daganatos betegségek frontján.
Megtörte a csendet Trump visszavonult jobbkeze: "Az idő Ukrajnának kedvez!"
Úgy véli, Putyin kudarcot vallott.
Történelmi változás a világ második legnagyobb gazdaságában: ilyen alacsony növekedési cél évtizedek óta nem volt
Bekövetkezhet a várt lassulás.
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?