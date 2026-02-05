  • Megjelenítés
Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is
Megszólalt Amerika az orosz-ukrán béketárgyalásról: van egy jó és egy rossz hír is

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az elmúlt egy évben jelentősen csökkent az Ukrajna és Oroszország közötti megoldatlan kérdések száma, ugyanakkor éppen a hátralévő ügyek bizonyulnak a legnehezebbnek - írja az Ukrinform.

Rubio szerdán értékelte az ukrán-amerikai-orosz tárgyalások állását. Értékelése szerint

valódi előrelépés történt, és a nyitott kérdések listája ma már jóval rövidebb, mint egy évvel ezelőtt.

Az amerikai külügyminiszter szerint az érezhetően rövidülő lista jelenti a jó hírt. A rossz hír ugyanakkor az, hogy azon ügyek vannak továbbra is napirenden, amelyek a legösszetettebbek és a legnehezebben rendezhetők.

Közben a háború tovább folytatódik. Ebben a tekintetben annyit tudok mondani, hogy nagyon magas szinten, jelentős időt és energiát fektetünk ebbe a törekvésbe, és továbbra is mindent meg fogunk tenni, hogy lássuk, van-e előrelépés

- fogalmazott Rubio. Megjegyezte azt is, hogy a nemzetközi konfliktusok lezárása

gyakran teljesen reménytelennek tűnik, egészen addig, amíg meg nem történik az az áttörés, ami néha váratlanul jön.

Az ukrán, amerikai és orosz küldöttségek részvételével zajló béketárgyalás legutóbbi fordulója tegnap és ma zajlik Abu-Dzabiban. Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízottja, Kirill Dmitrijev kijelentette, hogy

előrelépés és pozitív irányú mozgás

tapasztalható, Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára pedig "jelentőségteljesnek" és "produktívnak" nevezte az egyeztetést.

