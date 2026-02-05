Mindenki erre várt: Amerika elindította a világ legnagyobb hadihajóját

A múlt héten hagyta el az Egyesült Államok hamarosan érkező repülőgép-hordozója a Newport News Shipbuilding (NNS) kikötőjét, hogy megkezdje az átadás előtt szokásos és kötelező teszteket. A gyakorlatok sikeres végrehajtását követően február 4-én visszatért a dokkba. Az eseményről a Huntington Ingalls Industries (HII) közleményt adott ki. Ebben arról írtak, hogy bemutatták a hajó működését, valamint megköszönték az építésben résztvevők munkáját.

We’re proud to share that John F. Kennedy (#CVN79) has successfully completed builder’s sea trials. The aircraft carrier returned to our #NewportNewShipbuilding division today after a week underway, testing the ship at sea for the first time. @USNavy @COMNAV_AIRLANT @USNavyNNPP pic.twitter.com/7PEWyS9J0W https://twitter.com/hashtag/CVN79?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — HII (@WeAreHII) February 4, 2026

A USS John F. Kennedy építését 2015-ben kezdték, összesen 11 év alatt jutott el a tesztekig, a másik Ford-osztályú repülőgép-hordozónak 8 év kellett ehhez. Ez meglepetést jelent, ugyanis a gyártásnál mindig az első kifejlesztése és megépítése szokott több nehézséget, ezzel együtt pedig időt is igénybe venni, a másodiknál már gyorsabb és hatékonyabb építést várnak el a megrendelők. Az építők két magyarázattal szolgálnak az ezzel kapcsolatos kritikákra:

egyrészt a koronavírus-járvány idején világszerte megrendültek az ellátási láncok, másrészt a kongresszus kérte olyan módosítások végrehajtását, mint az F-35C típusú lopakodó vadászgépek elhelyezésének lehetősége a fedélzeten.

Utóbbira már négy korábbi repülőgép-hordozót is alkalmassá tettek, de például a legutóbb átadott USS Gerald R. Fordot még nem.

A USS John F. Kennedyt más rendszerekkel is felszerelték az elődjéhez képest, így például AN/SPY-6(V) radarokkal lesz felszerelve. A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó ezen túl megkapta az elmúlt időszakban komoly vitát kiváltó elektromágneses katapult rendszert (EMALS) is a fejlett leállítóberendezés (AAG) és a fejlett fegyveremelés (AWE) mellett. Korábban Donald Trump amerikai elnök sokat bírálta ezeket, mivel sok probléma adódott velük. Az Egyesült Államok vezető politikusa még azt is kijelentette, hogy inkább térjenek vissza a korábbi megoldásokhoz ehelyett.

Jelenleg az amerikai haditengerészeten kívül mindössze egyetlen ország rendelkezik a technológiával: a nagy rivális, Kína.

A kritikák ellenére nem gondolkodnak az EMALS rendszer visszacserélésén, ugyanis ez rendkívül költséges lenne. A technológián túl ugyanis a teljes repülőgép-hordozót át kellene tervezni, valamint az elektromágneses rendszer nyújtotta előnyökről is le kellene mondani, ami képességbeli hátrányt jelentene már középtávon is.

Címlapkép forrása: Virginian Pilot via Getty Images