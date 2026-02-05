  • Megjelenítés
Óriási hibát követett el az orosz haderő – Egy egész rakétaosztály megsemmisült
Globál

Óriási hibát követett el az orosz haderő – Egy egész rakétaosztály megsemmisült

Portfolio
Orosz propagandisták osztották meg a felvételeket olyan veszteségekről, amelyet korábban nem sikerült megerősíteni. A videó alapján úgy tűnik, egy egész Sz-400-as osztályt megsemmisített az ukrán HIMARS-rakéta.

A donyeck megyei Sznizsnyében forgattak orosz propagandisták videót megsemmisített eszközökről. A felvételen elhangzik a hazai közönségnek, hogy az ukránok itt rejtőzködtek, amikor a DPR (donyecki felkelők) csapatai lecsaptak a rejtekhelyre, megsemmisítve az eszközöket.

A felvételen egy 92N6 típusú tűzvezető és célmegvilágító radar, egy 40V6M mobil radarállvány, valamint hat darab 5P85SM2-01 indítójármű látható, amelyek egy Sz–400 légvédelmi rakétarendszer rakétaegységéhez tartoztak. Egy ilyen eszközegyüttes megsemmisítése egy teljes Sz–400 rakétaosztály (oroszul: „дивизион”) harcképtelenné válását jelenti, ami hadosztályszinten is jelentős légvédelmi veszteségnek számít.

Az Sz–400 rendszerek alap harcászati egysége a rakétaosztály; több rakétaosztály egy ezredet alkot, míg több ezred dandár‑ vagy hadosztályszintű légvédelmi kötelékbe szerveződik. Bár az orosz „дивизион” kifejezés szó szerint „divíziót” jelent, ez nem feleltethető meg a magyar katonai terminológiában használt hadosztály fogalmával.

A videóval egyetlen probléma van: a bázist 2022 nyarán, az első HIMARS-támadások egyikeként semmisítettek meg az ukránok, tehát abban az időszakban, amikor az orosz hadvezetést meglepetésként érte az amerikai rakéta-sorozatvető leszállítása, így bőven lőtávolságon belül tartották a katonai eszközeiket.  Az akkori információk szerint akár 10 darab indítóegység is megsemmisülhetett (ennyi tartózkodott ott a műholdfelvételek szerint).

A fenti állítást ugyanakkor sosem sikerült megerősíteni – egészen mostanáig,

miután néhány orosz propagandista videón mutatta be a megsemmisült egyégeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

