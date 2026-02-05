Óriási hibát követett el az orosz haderő – Egy egész rakétaosztály megsemmisült

A donyeck megyei Sznizsnyében forgattak orosz propagandisták videót megsemmisített eszközökről. A felvételen elhangzik a hazai közönségnek, hogy az ukránok itt rejtőzködtek, amikor a DPR (donyecki felkelők) csapatai lecsaptak a rejtekhelyre, megsemmisítve az eszközöket.
Russian propagandists produced a report in Luhansk, falsely presenting almost an entire destroyed S-400 air defence system battery as destroyed Ukrainian military equipment.Video shows: Universal Mobile Mast 40V6M, the 92N6 radar, and six 5P85SM2-01 launchers. pic.twitter.com/XMsBSpDeH7 https://t.co/XMsBSpDeH7— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 3, 2026
A felvételen egy 92N6 típusú tűzvezető és célmegvilágító radar, egy 40V6M mobil radarállvány, valamint hat darab 5P85SM2-01 indítójármű látható, amelyek egy Sz–400 légvédelmi rakétarendszer rakétaegységéhez tartoztak. Egy ilyen eszközegyüttes megsemmisítése egy teljes Sz–400 rakétaosztály (oroszul: „дивизион”) harcképtelenné válását jelenti, ami hadosztályszinten is jelentős légvédelmi veszteségnek számít.
Az Sz–400 rendszerek alap harcászati egysége a rakétaosztály; több rakétaosztály egy ezredet alkot, míg több ezred dandár‑ vagy hadosztályszintű légvédelmi kötelékbe szerveződik. Bár az orosz „дивизион” kifejezés szó szerint „divíziót” jelent, ez nem feleltethető meg a magyar katonai terminológiában használt hadosztály fogalmával.
A videóval egyetlen probléma van: a bázist 2022 nyarán, az első HIMARS-támadások egyikeként semmisítettek meg az ukránok, tehát abban az időszakban, amikor az orosz hadvezetést meglepetésként érte az amerikai rakéta-sorozatvető leszállítása, így bőven lőtávolságon belül tartották a katonai eszközeiket. Az akkori információk szerint akár 10 darab indítóegység is megsemmisülhetett (ennyi tartózkodott ott a műholdfelvételek szerint).
/2. Thread with archival footages of HIMARS strike on Russian S-400 base in Snizhne⬇️ https://t.co/pNopMtdftj pic.twitter.com/7F0WGVkMsU https://t.co/pNopMtdftj— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 3, 2026
A fenti állítást ugyanakkor sosem sikerült megerősíteni – egészen mostanáig,
miután néhány orosz propagandista videón mutatta be a megsemmisült egyégeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Világraszóló botrány: Trump tyúkszemére lépett a lengyel házelnök, példátlan büntetéssel sújtották Washingtonból
Czarzasty páros lábbal szállt bele az amerikai elnök Béketanácsába.
Tovább emelkedik a légúti megbetegedések száma, 30%-kal több az influenzás mint egy hete
Kevesebb a kórházi ápolt, de nagyobb arányuk van intenzíven
Negyedik éve tart a kiélezett harc a magyar építőanyag-piacon, minimálisra szűkültek az árrések
Megjelent a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület körképe.
Kiszivárgott: titkos alkut köt Oroszország és Amerika - Úgy néz ki, az utolsó pillanatban sikerül elkerülni a katasztrófát
Reméljük, mindenki tartja magát a megállapodáshoz.
Lesújtó véleménnyel vannak a szakértők Trump egyik legfontosabb katonai tervéről: „ez értelmetlen”!
Megszólaltak az MIT kutatói.
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?