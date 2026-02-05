Titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml a pletykáról, érdekes választ adott Peszkov

A Kreml sajtófőnöke, Dmitrij Peszkov kommentálta azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint Franciaország titokban tárgyalni kezdett Oroszországgal.

Mi is megírtuk, hogy a francia sajtóban megjelent egy hír, mely szerint Emmanuel Macron francia elnök diplomáciai tanácsadója február 3-án Moszkvában járt, ahol titokban találkozott Jurij Usakov orosz elnöki küldöttel:

Dmitrij Peszkov a hírt kommentálva azt mondta:

A francia források nagyon szeretnek szivárogtatni a sajtónak. Ezt régóta tudjuk és folyamatosan szembe kell ezzel néznünk.”

A találkozó tényét nem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Annyit mondott, hogy „munkacsoporti szinten” tárgyal Párizs és Moszkva, de magasabb szintű tárgyalások nincsenek a két ország közt és nem is folynak ilyen előkészületek.

