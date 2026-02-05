Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Csütörtöki tudósításunk
Lejárt az utolsó nukleáris megállapodás: szakértők szerint új fegyverkezési verseny indulhat a nagyhatalmak között
Oroszország szerdán jelezte, hogy nyitott a biztonsági tárgyalásokra, ugyanakkor kész határozottan fellépni minden új fenyegetéssel szemben. A közlemény az utolsó orosz–amerikai fegyverkorlátozási megállapodás lejártának napján jelent meg, amivel több mint fél évszázados nukleáris fegyverzetkorlátozási korszak zárult le - írja a Reuters.
Háborús készülődés lenne? - Nyugdíjkorhatárig emelné a tartalékos szolgálatot a NATO-tagállam
A csapatlétszám növelése érdekében a nyugdíjkorhatárig emelné a belga hadsereg tartalékos szolgálatához tartozók maximális korhatárát a belga kormány - tájékoztatott Theo Francken védelmi miniszter bejelentését ismertetve az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán szerdán.
Az ukrán fővárosban sincsen áram
Jelenleg több mint ezer kijevi társasházban nincs fűtés - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon, miután az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel.
Az államfő szavai szerint jelenleg Kijevben és a főváros környékén, valamint Harkivban és térségében, továbbá Szumi és Poltava megyékben a legsúlyosabb a helyzet, de Ukrajna más régióiban is, különösen Dnyipropetrovszk és Cserkaszi megyékben nehéz a helyzet. Hozzátette, hogy jelenleg kétszáz brigád dolgozik Kijevben a fűtés és az áramszolgáltatás helyreállításán; a brigádok kimerültek, a jövőben növelni fogják a számukat.
(MTI)
Kiderült: az új amerikai vezetés döntése miatt veszélybe kerülhet Ukrajna energiaellátása
Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem tud arról, hogy az Egyesült Államok valóban felfüggesztette volna Ukrajna energetikai támogatását – közölte Heorhij Tihij, a tárca szóvivője az Ukrinform hírügynökségnek - jelentette a RBC.
Kijev B-terve: acélsündisznóvá változtatnák az országot, ami emészthetetlenné válik bármilyen támadó számára
Ukrajna attól tart, hogy egy esetleges békemegállapodás után nem támaszkodhat majd szövetségesei biztonsági garanciáira. Ezért készen kell állnia arra, hogy "acélsündisznóként" egyedül is megvédje magát, és elrettentse Vlagyimir Putyint egy újabb támadástól - írta meg a Politico.
Komoly csapást mért Trump Putyinra, de vékony jégen táncol a nagy stratégia
Beérni látszik az Egyesült Államok nyomásgyakorlási stratégiája, miután végre megkapták az ígéretet Indiától, hogy fel fognak hagyni az orosz olaj vásárlásával. Bár a Donald Trump elnök és a Narendra Modi indiai miniszterelnök által telefonon véglegesített „kereskedelmi egyezmény” részletei még nem ismertek, de az így is világosan látszik: a Fehér Ház amerikai és venezuelai olajat eladni az orosz helyett. Ugyan ez a felszínen teljesen logikusnak tűnik, és a nemrég az Európai Unióval kötött együttműködés is rásegíthet az Oroszországról való leválásra, az indiai vállalások ellenére a finomítók nem biztos, hogy készek lesznek feladni a lényegesen olcsóbb orosz szállítmányokat.
Oroszország kiborult az új béketerv miatt: azt mondják, ez már nyílt katonai beavatkozás - Így biztosan nem lesz béke
Az Ukrajnát támogató európai NATO-országok lényegében katonai intervenciót akarnak végrehajtani az országban – állítja Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Beszámoló a Putyin-Hszi egyeztetésről
Az év eleje óta egyre viharosabbá váló nemzetközi helyzetben Kínának és Oroszországnak együtt kell működnie a globális stratégiai stabilitás fenntartása érdekében - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott szerdai videobeszélgetésén.
Hszi hangsúlyozta, hogy felelős nagyhatalomként és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Kínának és Oroszországnak kötelessége a nemzetközi közösséget a méltányosság és igazságosság melletti kiállásra ösztönözni, továbbá megvédeni a második világháború eredményeit, valamint fellépni az ENSZ-központú nemzetközi rendszer és a nemzetközi jog alapelveinek védelmében. Hszi rámutatott, hogy a Putyinnal tavaly folytatott két találkozó új szakaszba léptette a kétoldalú kapcsolatokat.
Vlagyimir Putyin szerint az orosz-kínai együttműködés a kereskedelem, az energiaipar, a technológia és a mezőgazdaság területén tovább mélyült, miközben a kulturális és társadalmi kapcsolatok is élénkültek. Hozzátette, hogy a kölcsönös vízummentesség megkönnyítette a két ország állampolgárainak utazását, és Moszkva bizakodó a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.
Putyin szerint Oroszország és Kína kölcsönösen támogatja egymást szuverenitási és biztonsági kérdésekben, valamint erősíti együttműködését a gazdaság, az oktatás és a kultúra területén.
Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva folytatni kívánja stratégiai koordinációját Pekinggel az ENSZ-ben, a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO) és a BRICS-ben.
(MTI)
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Oroszország elkezdte átjátszani a megszállt Luhanszk megye magánkézben lévő termőföldjeit orosz állami kezekbe – állítja az ukrán Nemzeti Ellenállási Központ az UNN cikke szerint.
Putyin kínával tárgyal
Az orosz elnök online egyeztet Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a két ország gazdasági, katonai és diplomáciai együttműködéséről tárgyalnak.
(TASZSZ)
Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy leállítsák Ukrajna invázióját
Oroszország békét szeretne kötni Ukrajnával, ha Kijev is "megteszi a megfelelő lépéseket", Moszkva leállítja majd a „különleges katonai műveletet” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője délelőtti sajtótájékoztatóján.
Két települést foglaltak el az oroszok
Az orosz hadsereg elfoglalta Szvjatopetrivka és Sztarukraina településeket Zaporizzsja megyében - erre a következtetésre jutott Julian Röpcke német OSINT-elemző harctéri felvételek alapján.
Előbbi település elvesztése egyébként ukrán térképeken is látható, Sztarukraina még a konfliktuszónában van.
#NewsMap Russian invasion forces captured #Sviatopetrivka and #Staroukrayinka in Zaporizhzhia oblast. pic.twitter.com/uZy3k2TbEC https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2026
Elkezdődtek a tárgyalások
Erről egyelőre csak az ukrán oldal számolt be.
Volodimir Zelenszkij elnök világos irányelvei mentén azon dolgozunk, hogy méltó és tartós békét kössünk. Folyamatosan tájékoztatjuk majd az államfőt a tárgyalások alakulásáról, minden egyes fázisban
- nyilatkozta Rusztem Umerov, a kijevi delegáció vezetője.
(RBK)
Megérkezett az ukrán békedelegáció
Megérkezett Abu Dzabiba Ukrajna békedelegációja is, ezzel a vártható tárgyalás minden résztvevője a helyszínen van.
A találkozó várhatóan a délután folyamán elkezdődik.
Válaszoltak az oroszok: ha ezt tényleg megcsinálja a NATO, egész biztosan nem lesz béke Ukrajnában
Orosz vezető véleményvezérek, elemzők folyamatosan ostorozzák a napokban kiszivárgott nyugati biztonságigarancia-tervezetet, mellyel a NATO egyes országai Ukrajnának akarnak segítséget nyújtani a háború lezárása után. Az orosz vezetők és influenszerek közt teljes egyetértés van arról, hogy Moszkva nem fogja lezárni a háborút, amíg biztosan el nem éri, hogy a NATO katonái örökre távozzanak Ukrajna területéről.
Meg is érkezett az orosz delegáció Abu Dzabiba
Moszkva békeküldöttsége ma hajnalban érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe, még nem tudni, a háromoldalú béketárgyalás mikor kezdődik.
(RIA nyomán)
Ma folytatódnak a béketárgyalások
Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok ma Abu-Dzabiban tárgyalnak a háború lezárásáról.
Az esemény során várhatóan az Ukrajnát ért átfogó ballisztikusrakéta-támadás és a területi kérdések rendezése lesz napirenden.
Nem várható áttörés a háború lezárása felé.
(UNN)
Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el
Hivatalosan is megalapította új pártját Robert Vannacci, ezzel szakadást idézve elő a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes vezette Liga pártban – írja a Politico.
Nincs áram a határ menti régiókban
Az orosz bombázások miatt Szumi és Csernyihiv régiókban áramszünet van - a hatóságok dolgát a rendszer helyreállításában egy baleset is nehezíti.
(UNN)
Ukrán jelentés
Megérkezett az ukrán katonai vezérkar frontvonali jelentése: a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk és Huljajpole.
Harcba indult a legendás Leopard 2-es harckocsi: egyetlen tank okozott hatalmas pusztítást okozott Hrisinyénél
Kitolták az ukrán 155-ös gépesített dandár katonái az orosz erőket Hrisinye városából egy Leopard 2-es harckocsival – jelenti az RBK.
Csökkent az orosz bankszektor nyeresége
Az orosz bankszektor 3500 milliárd rubel (1 rubel=4,2 forint) profitot termelt tavaly, ami 8 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi 3800 milliárd rubeltől a központi bank keddi jelentése szerint.
Egy rémisztő, ám lehetséges forgatókönyv: mi van, ha Putyin megnyeri a háborút?
A katonai forgatókönyvek tervezői még soha nem néztek szembe ilyen nehéz feladattal, mint most. Rögtön az év első hónapjában Donald Trump elraboltatta Venezuela despotáját, fegyveres fellépéssel fenyegette Kolumbiát, Kubát, Iránt és Mexikót, konfliktust robbantott ki a NATO-szövetségesekkel Grönland miatt, és végül megszerezte a Nobel-békedíjat (anélkül, hogy elnyerte volna). Ki láthatta előre mindezt?
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Tegnap nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: több tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az orosz haderő az ország energiaellátó rendszerére. Miközben ukrán vezetők a részleges tűzszünet megsértésével vádolják az oroszokat, az amerikai elnök más véleményen van.
Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsütétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
