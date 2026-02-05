  • Megjelenítés
Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre
Globál

Történelmi támadás érte Ukrajnát, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Portfolio
Oroszország példátlanul súlyos ballisztikusrakéta-támadást hajtott végre Ukrajna energiaellátó rendszere ellen: több nagyváros, köztük Harkiv és Kijev, szinte teljesen áram és fűtés nélkül maradt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapás annyira súlyos, hogy az a béketárgyalások következő körére is hatással lesz - az egyeztetések ma folytatódnak, a delegációk már asztalhoz is ültek. Közben az oroszok nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole térségét, mindkét városban már csak pár házat tartanak az ukrán védők. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.
Megosztás

Csütörtöki tudósításunk

Megosztás

Lejárt az utolsó nukleáris megállapodás: szakértők szerint új fegyverkezési verseny indulhat a nagyhatalmak között

Oroszország szerdán jelezte, hogy nyitott a biztonsági tárgyalásokra, ugyanakkor kész határozottan fellépni minden új fenyegetéssel szemben. A közlemény az utolsó orosz–amerikai fegyverkorlátozási megállapodás lejártának napján jelent meg, amivel több mint fél évszázados nukleáris fegyverzetkorlátozási korszak zárult le - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Lejárt az utolsó nukleáris megállapodás: szakértők szerint új fegyverkezési verseny indulhat a nagyhatalmak között
Megosztás

Háborús készülődés lenne? - Nyugdíjkorhatárig emelné a tartalékos szolgálatot a NATO-tagállam

A csapatlétszám növelése érdekében a nyugdíjkorhatárig emelné a belga hadsereg tartalékos szolgálatához tartozók maximális korhatárát a belga kormány - tájékoztatott Theo Francken védelmi miniszter bejelentését ismertetve az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán szerdán.

Tovább a cikkhez
Háborús készülődés lenne? - Nyugdíjkorhatárig emelné a tartalékos szolgálatot a NATO-tagállam
Megosztás

Az ukrán fővárosban sincsen áram

Jelenleg több mint ezer kijevi társasházban nincs fűtés - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon, miután az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel.

Az államfő szavai szerint jelenleg Kijevben és a főváros környékén, valamint Harkivban és térségében, továbbá Szumi és Poltava megyékben a legsúlyosabb a helyzet, de Ukrajna más régióiban is, különösen Dnyipropetrovszk és Cserkaszi megyékben nehéz a helyzet. Hozzátette, hogy jelenleg kétszáz brigád dolgozik Kijevben a fűtés és az áramszolgáltatás helyreállításán; a brigádok kimerültek, a jövőben növelni fogják a számukat.

(MTI)

Megosztás

Kiderült: az új amerikai vezetés döntése miatt veszélybe kerülhet Ukrajna energiaellátása

Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem tud arról, hogy az Egyesült Államok valóban felfüggesztette volna Ukrajna energetikai támogatását – közölte Heorhij Tihij, a tárca szóvivője az Ukrinform hírügynökségnek - jelentette a RBC.

Tovább a cikkhez
Kiderült: az új amerikai vezetés döntése miatt veszélybe kerülhet Ukrajna energiaellátása
Megosztás

Kijev B-terve: acélsündisznóvá változtatnák az országot, ami emészthetetlenné válik bármilyen támadó számára

Ukrajna attól tart, hogy egy esetleges békemegállapodás után nem támaszkodhat majd szövetségesei biztonsági garanciáira. Ezért készen kell állnia arra, hogy "acélsündisznóként" egyedül is megvédje magát, és elrettentse Vlagyimir Putyint egy újabb támadástól - írta meg a Politico.

Tovább a cikkhez
Kijev B-terve: acélsündisznóvá változtatnák az országot, ami emészthetetlenné válik bármilyen támadó számára
Megosztás

Komoly csapást mért Trump Putyinra, de vékony jégen táncol a nagy stratégia

Beérni látszik az Egyesült Államok nyomásgyakorlási stratégiája, miután végre megkapták az ígéretet Indiától, hogy fel fognak hagyni az orosz olaj vásárlásával. Bár a Donald Trump elnök és a Narendra Modi indiai miniszterelnök által telefonon véglegesített „kereskedelmi egyezmény” részletei még nem ismertek, de az így is világosan látszik: a Fehér Ház amerikai és venezuelai olajat eladni az orosz helyett. Ugyan ez a felszínen teljesen logikusnak tűnik, és a nemrég az Európai Unióval kötött együttműködés is rásegíthet az Oroszországról való leválásra, az indiai vállalások ellenére a finomítók nem biztos, hogy készek lesznek feladni a lényegesen olcsóbb orosz szállítmányokat.

Tovább a cikkhez
Komoly csapást mért Trump Putyinra, de vékony jégen táncol a nagy stratégia
Megosztás

Oroszország kiborult az új béketerv miatt: azt mondják, ez már nyílt katonai beavatkozás - Így biztosan nem lesz béke

Az Ukrajnát támogató európai NATO-országok lényegében katonai intervenciót akarnak végrehajtani az országban – állítja Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Tovább a cikkhez
Oroszország kiborult az új béketerv miatt: azt mondják, ez már nyílt katonai beavatkozás - Így biztosan nem lesz béke
Megosztás

Beszámoló a Putyin-Hszi egyeztetésről

Az év eleje óta egyre viharosabbá váló nemzetközi helyzetben Kínának és Oroszországnak együtt kell működnie a globális stratégiai stabilitás fenntartása érdekében - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott szerdai videobeszélgetésén.

Hszi hangsúlyozta, hogy felelős nagyhatalomként és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Kínának és Oroszországnak kötelessége a nemzetközi közösséget a méltányosság és igazságosság melletti kiállásra ösztönözni, továbbá megvédeni a második világháború eredményeit, valamint fellépni az ENSZ-központú nemzetközi rendszer és a nemzetközi jog alapelveinek védelmében. Hszi rámutatott, hogy a Putyinnal tavaly folytatott két találkozó új szakaszba léptette a kétoldalú kapcsolatokat.

Vlagyimir Putyin szerint az orosz-kínai együttműködés a kereskedelem, az energiaipar, a technológia és a mezőgazdaság területén tovább mélyült, miközben a kulturális és társadalmi kapcsolatok is élénkültek. Hozzátette, hogy a kölcsönös vízummentesség megkönnyítette a két ország állampolgárainak utazását, és Moszkva bizakodó a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.

Putyin szerint Oroszország és Kína kölcsönösen támogatja egymást szuverenitási és biztonsági kérdésekben, valamint erősíti együttműködését a gazdaság, az oktatás és a kultúra területén.

Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva folytatni kívánja stratégiai koordinációját Pekinggel az ENSZ-ben, a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO) és a BRICS-ben.

(MTI)

Megosztás

Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét

Oroszország elkezdte átjátszani a megszállt Luhanszk megye magánkézben lévő termőföldjeit orosz állami kezekbe – állítja az ukrán Nemzeti Ellenállási Központ az UNN cikke szerint.

Tovább a cikkhez
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Megosztás

Putyin kínával tárgyal

Az orosz elnök online egyeztet Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a két ország gazdasági, katonai és diplomáciai együttműködéséről tárgyalnak.

(TASZSZ)

Megosztás

Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy leállítsák Ukrajna invázióját

Oroszország békét szeretne kötni Ukrajnával, ha Kijev is "megteszi a megfelelő lépéseket", Moszkva leállítja majd a „különleges katonai műveletet” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője délelőtti sajtótájékoztatóján.

Tovább a cikkhez
Elmondta a Kreml, mi kell ahhoz, hogy leállítsák Ukrajna invázióját
Megosztás

Két települést foglaltak el az oroszok

Az orosz hadsereg elfoglalta Szvjatopetrivka és Sztarukraina településeket Zaporizzsja megyében - erre a következtetésre jutott Julian Röpcke német OSINT-elemző harctéri felvételek alapján.

Előbbi település elvesztése egyébként ukrán térképeken is látható, Sztarukraina még a konfliktuszónában van.

Megosztás

Elkezdődtek a tárgyalások

Erről egyelőre csak az ukrán oldal számolt be.

Volodimir Zelenszkij elnök világos irányelvei mentén azon dolgozunk, hogy méltó és tartós békét kössünk. Folyamatosan tájékoztatjuk majd az államfőt a tárgyalások alakulásáról, minden egyes fázisban

- nyilatkozta Rusztem Umerov, a kijevi delegáció vezetője.

(RBK)

Megosztás

Megérkezett az ukrán békedelegáció

Megérkezett Abu Dzabiba Ukrajna békedelegációja is, ezzel a vártható tárgyalás minden résztvevője a helyszínen van.

A találkozó várhatóan a délután folyamán elkezdődik.

Megosztás

Válaszoltak az oroszok: ha ezt tényleg megcsinálja a NATO, egész biztosan nem lesz béke Ukrajnában

Orosz vezető véleményvezérek, elemzők folyamatosan ostorozzák a napokban kiszivárgott nyugati biztonságigarancia-tervezetet, mellyel a NATO egyes országai Ukrajnának akarnak segítséget nyújtani a háború lezárása után. Az orosz vezetők és influenszerek közt teljes egyetértés van arról, hogy Moszkva nem fogja lezárni a háborút, amíg biztosan el nem éri, hogy a NATO katonái örökre távozzanak Ukrajna területéről.

Tovább a cikkhez
Válaszoltak az oroszok: ha ezt tényleg megcsinálja a NATO, egész biztosan nem lesz béke Ukrajnában
Megosztás

Meg is érkezett az orosz delegáció Abu Dzabiba

Moszkva békeküldöttsége ma hajnalban érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe, még nem tudni, a háromoldalú béketárgyalás mikor kezdődik.

(RIA nyomán)

Megosztás

Ma folytatódnak a béketárgyalások

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok ma Abu-Dzabiban tárgyalnak a háború lezárásáról.

Az esemény során várhatóan az Ukrajnát ért átfogó ballisztikusrakéta-támadás és a területi kérdések rendezése lesz napirenden.

Nem várható áttörés a háború lezárása felé.

(UNN)

Megosztás

Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el

Hivatalosan is megalapította új pártját Robert Vannacci, ezzel szakadást idézve elő a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes vezette Liga pártban – írja a Politico.

Tovább a cikkhez
Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el
Megosztás

Nincs áram a határ menti régiókban

Az orosz bombázások miatt Szumi és Csernyihiv régiókban áramszünet van - a hatóságok dolgát a rendszer helyreállításában egy baleset is nehezíti.

(UNN)

Megosztás

Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán katonai vezérkar frontvonali jelentése: a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk és Huljajpole.

Megosztás

Harcba indult a legendás Leopard 2-es harckocsi: egyetlen tank okozott hatalmas pusztítást okozott Hrisinyénél

Kitolták az ukrán 155-ös gépesített dandár katonái az orosz erőket Hrisinye városából egy Leopard 2-es harckocsival – jelenti az RBK.

Tovább a cikkhez
Harcba indult a legendás Leopard 2-es harckocsi: egyetlen tank okozott hatalmas pusztítást okozott Hrisinyénél
Megosztás

Csökkent az orosz bankszektor nyeresége

Az orosz bankszektor 3500 milliárd rubel (1 rubel=4,2 forint) profitot termelt tavaly, ami 8 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi 3800 milliárd rubeltől a központi bank keddi jelentése szerint.

Tovább a cikkhez
Csökkent az orosz bankszektor nyeresége
Megosztás

Egy rémisztő, ám lehetséges forgatókönyv: mi van, ha Putyin megnyeri a háborút?

A katonai forgatókönyvek tervezői még soha nem néztek szembe ilyen nehéz feladattal, mint most. Rögtön az év első hónapjában Donald Trump elraboltatta Venezuela despotáját, fegyveres fellépéssel fenyegette Kolumbiát, Kubát, Iránt és Mexikót, konfliktust robbantott ki a NATO-szövetségesekkel Grönland miatt, és végül megszerezte a Nobel-békedíjat (anélkül, hogy elnyerte volna). Ki láthatta előre mindezt?

Tovább a cikkhez
Egy rémisztő, ám lehetséges forgatókönyv: mi van, ha Putyin megnyeri a háborút?
Megosztás

Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni

Tegnap nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: több tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az orosz haderő az ország energiaellátó rendszerére. Miközben ukrán vezetők a részleges tűzszünet megsértésével vádolják az oroszokat, az amerikai elnök más véleményen van.

Tovább a cikkhez
Történelmi csapás érte Ukrajnát: Donald Trump is megszólalt – Ennek sokan nem fognak örülni
Megosztás

Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsütétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Adták a technológiai részvényeket, valósággal szétverték az AMD-t
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint
Dermesztő orosz terv bukott ki: egyetlen tollvonással megszerzik Európa egyik legjobb termőföldjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility