Véget ért az orosz-ukrán béketárgyalás: szivárognak az első információk – Erről sikerült megegyezni

Ukrajna és Oroszország csütörtökön lezárta az amerikai közvetítéssel zajló, kétnapos abu-dzabi béketárgyalások második fordulóját. A felek megállapodtak egy hadifogolycserében, amire 2025 októbere, mintegy öt hónapja nem volt példa - írja a Reuters.

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint a delegációk összesen 314 hadifogoly cseréjéről állapodtak meg.

Bár még jelentős munka áll előttünk, az ehhez hasonló lépések azt mutatják, hogy a kitartó diplomáciai párbeszéd kézzelfogható eredményeket hoz, és előmozdítja az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket

- írta Witkoff az X-en, a béketárgyalásokat "részletesnek és eredményesnek" nevezve.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye alapján

végül 157-157 fogoly került vissza orosz, illetve ukrán oldalra,

és három, a kurszki régióból származó civil is hazatérhetett Oroszországba. Tavaly a hadifogolycsere volt a felek egyetlen kézzelfogható lépése a béke felé, amelyről akkor Törökországban egyeztek meg.

A mostani, egyesült arab emírségekben tartott tárgyalásokat korábban mindkét fél kedvezően értékelte.

Az ukrán küldöttséget vezető Rusztem Umerov "tartalmas és eredményes" megbeszélésről számolt be. Umerov szóvívője "hamarosan" bővebb tájékoztatást ígért az egyeztetés eredményeiről.

Orosz részről Kirill Dmitrijev "előrelépésről és pozitív irányú elmozdulásról" beszélt. Ugyanakkor azzal vádolta az "európai és brit háborúpártiakat", hogy folyamatosan megpróbálnak beavatkozni a folyamatba.

