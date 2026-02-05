Világraszóló botrány: Trump tyúkszemére lépett a lengyel házelnök, példátlan büntetéssel sújtották Washingtonból

A Donald Trump amerikai elnök ellen intézett „alaptalan rágalmak miatt” azonnal megszakítják az amerikai kormányzati kapcsolatokat Wlodzimierz Czarzastyval, a lengyel parlamenti alsóház, a Szejm baloldali elnökével – jelentette be Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete csütörtökön az X-en.

Azonnali hatállyal megszakítjuk a kapcsolatot, és nem kommunikálunk többé Czarzasty házelnökkel, akinek Trump elnök ellen irányuló felháborító és indokolatlan sértegetései komolyan akadályozzák a Tusk miniszterelnökkel és kormányával fenntartott kiváló kapcsolatainkat. Nem fogjuk megengedni, hogy bárki is ártson az amerikai-lengyel kapcsolatoknak, és nem fogjuk engedni, hogy tiszteletlenül bánjon Donald Trumppal, aki oly sokat tett Lengyelországért és a lengyel népért

– fogalmazott Tom Rose.

Effective immediately, we will have no further dealings, contacts, or communications with Marshal of the Sejm Czarzasty, whose outrageous and unprovoked insults directed against President Trump @POTUS has made himself a serious impediment to our excellent relations with Prime… https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026

A nagykövet arra reagált, hogy Czarzasty hétfőn kijelentette: nem fogja támogatni az amerikai elnök Nobel-békedíj-jelöléséről szóló, mások mellett a lengyel házelnöknek címzett amerikai–izraeli kezdeményezést. Czarzasty szerint Trump nem érdemli meg a díjat, mert destabilizálja a nemzetközi szervezeteket, és nagyhatalmi politikát képvisel.

A házelnök szerint a Trump által kezdeményezett Béketanács egy „fikció”.

Ezen platformhoz való lengyel csatlakozás helyett az Európai Uniót, a NATO-t, az ENSZ-t vagy az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) kell erősíteni, mert ezek szavatolják Lengyelország biztonságát – érvelt Czarzasty, aki az egyik kisebb lengyel kormánykoalíciós párt, az Új Baloldal vezetőjeként került tavaly novemberben az alsóház élére.

A házelnök szintén az X-en válaszolt az amerikai lépésre.

Továbbra is tisztelem az Egyesült Államokat mint Lengyelország kulcsfontosságú partnerét. Ezért sajnálom Tom Rose nagykövet nyilatkozatát, de nem fogom megváltoztatni álláspontomat ezekben a kérdésekben

– írta Czarzasty.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images