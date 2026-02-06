  • Megjelenítés
A szemünk előtt bukik meg éppen az európai nagyhatalom vezetője? – Házkutatás volt a "sötétség hercegénél"

A brit rendőrség házkutatást tart két, Peter Mandelsonhoz köthető ingatlanban a délnyugat-angliai Wiltshire-ben és Észak-Londonban – közölte a Scotland Yard. A vizsgálatot kedden indították a Munkáspárt szürke eminenciásának tartott politikus ellen, mert felmerült a gyanú, hogy piaci szempontból érzékeny kormányzati információkat szivárogtatott ki az elítélt szexuális bűnöző Jeffrey Epstein számára - számol be a BBC.

Mandelsont egyelőre nem tartóztatták le, a nyomozás folyamatban van.

A BBC értesülései szerint a lord titulust használó egykori polittikai nagyágyú kitart amellett, hogy nem követett el bűncselekményt, és állítja, hogy nem pénzügyi haszonszerzés motiválta. Korábban már sajnálatát fejezte ki az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt, és bocsánatot kért az áldozatoktól.

A vádak azt követően merültek fel, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozott számos dokumentumot a 2019-ben meghalt, pedofíliával vádolt szexuális bűnözővel és pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel összefüggésben.

A 2008-as e-mailek szerint Mandelson – aki akkoriban Gordon Brown kormányában üzleti miniszter volt – előzetesen egyeztetett Epsteinnel a bankárok bónuszainak egyszeri megadóztatásáról, egy bizonyos "Jamie"-t is megemlítve (feltehetően a JP Morgan vezetőjéről, Jamie Dimonról lehetett szó). Más levelek arra utalnak, hogy

előzetesen tájékoztatta Epsteint egy 500 milliárd eurós uniós mentőcsomagról is.

A brit kormány közölte, hogy minden szükséges támogatást megad a rendőrségi vizsgálathoz. A hivatali visszaélés bűncselekményét az angol jog akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújthatja.

Keir Starmer miniszterelnök csütörtökön nyilvánosan bocsánatot kért Epstein áldozataitól, és kijelentette, hogy

hibázott, amikor hitt Mandelson "hazugságainak".

Mandelsont tavaly ősszel mentette fel Starmer a washingtoni nagyköveti pozícióból, miután napvilágot látott, hogy 2008-as elítélése után is rendkívül szoros barátságot ápolt Epsteinnel.

Szerdán a párton belüli erőteljes nyomásra a Downing Street megígérte, hogy nyilvánosságra hozza a Mandelson kinevezésével kapcsolatos iratokat. Több munkáspárti képviselő élesen bírálta a kormányfőt amiatt, hogy Mandelsont nevezte ki amerikai nagykövetnek, Starmer pozíciója akár végzetes mértékben meggyengülhetett a párt élén.

Kim Johnson, Liverpool munkáspárti képviselője szerint Starmernek fontolóra kellene vennie a lemondását, skót kollégája, Brian Leishman pedig azt mondta, a miniszterelnök hihetetlenül rossz politikai és erkölcsi ítélőképességről tett tanúbizonyságot. Mások nem Starmer, hanem a Mandelsonnal állítólag korábban szoros kapcsolatot ápoló Downing Street-i kabinetfőnökének, Morgan McSweeney-nek a távozását sürgették.

Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője úgy fogalmazott, hogy Starmer helyzete tarthatatlan, és

bizalmatlansági szavazást követelt a miniszterelnökkel szemben.

Az évtizedek óta "sötétség hercegeként" emlegetett Mandelson vasárnap kilépett a Munkáspártból, három nappal később pedig bejelentette, hogy visszavonul a törvényhozás felsőházából, a Lordok Házából is.

