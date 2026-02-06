Az asztalra csapott Zelenszkij, azonnali lépéseket követel: közel sem elégedett az ukrán elnök

A légierő munkáját Ukrajna egyes régióiban nem tartom kielégítőnek, ezért a légierő parancsnokával, valamint a védelmi miniszterrel megvitattuk, milyen lépéseket kell azonnal megtenni annak érdekében, hogy növeljük a Sahed drónok semlegesítésének hatékonyságát
- írta Zelenszkij.
Az elnök beszámolókat hallgatott meg az energetikai létesítmények helyreállításáról is.
Kijevben még mindig súlyos a helyzet: a főváros különböző kerületeiben több mint 1200 épület van fűtés nélkül
- közölte az ukrán elnök. "Több támogatásra van szükség az ilyen házakban élők számára. Utasítást adtam digitális eszközök bevonására annak érdekében, hogy valós időben lehessen meghatározni és elemezni az emberek és közösségek konkrét igényeit" - tette hozzá az országvezető.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy
szerinte januárban az orosz csapatok nem értek el semmilyen komoly műveleti eredményt.
Hangsúlyozta egyúttal, hogy a fronthelyzet továbbra is feszült, az orosz erők eltérő intenzitással hajtanak végre támadó műveleteket a frontvonal teljes hosszában. Szavai szerint az aktív frontvonal hossza mintegy 1200 kilométer, és tovább növekszik a csapatok elhelyezkedésének mélységi kiterjedése.
A pilóta nélküli rendszerek fejlődése oda vezet, hogy a harcok nem a front mentén hosszában, hanem mélységben terjeszkednek, és már 15-20 kilométerig érnek. Az utóbbi fél évben az ellenséges erők létszáma nagyjából változatlan maradt, 711-712 ezer fő. Az orosz hadsereg átlagosan naponta 1000-1100 katonát veszít
- vélekedett Szirszkij.
Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányója arról számolt be, hogy egy újabb csoport gyereket sikerült visszavinni a régió orosz megszállás alatti részéből ukrán ellenőrzésű területre. Pontos számukat nem fedte fel. Közölte viszont, hogy a legkisebb három hónapos, a legnagyobb 17 éves. Köztük van két olyan gyermek, aki többször is átélte, hogy orosz katonák betörtek az otthonukba. Az egyik ilyen alkalommal a gyerekek szemtanúi voltak édesanyjuk megkínzásának. Két másik gyerek pedig egy vízzel elárasztott házban rekedt, amikor az oroszok felrobbantották a kahovkai vízerőművet - közölte a kormányzó.
Az Ukrinform állami hírügynökség hozzátette, hogy 2025. december 10-ig Ukrajnának 1902 gyermeket sikerült visszahoznia Oroszországból és a megszállt területekről.
Címlapkép forrása: EU
