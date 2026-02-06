Befellegzett az Egyesült Államok és Európa szövetségének? – A fejekben már megérett a szakítás gondolata

Az amerikai elnök grönlandi területi igényei egyértelműen szembefordították a nyugat-európai közvéleményt az Egyesült Államokkal.

Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában egyaránt nagy többség nyilatkozott kedvezőtlenül az USA-ról. Az elutasítók aránya Grönland fölött ellenőrzést gakorló Dániában 84 százalék, de még a legkevésbé elutasító Franciaországban is 62 százalék.

Egyre kevesebb európai tekinti az Egyesült Államokat baráti országnak, és mind a hat vizsgált országban visszaesett azok aránya, akik szövetségesnek tartják Amerikát.

Dániában, ahol a legnagyobbat romlott az USA megítélése, ezen a téren is különösen látványos a fordulat: 2023 júliusában még a dánok 80 százaléka tekintett az amerikaiakra barátként vagy szövetségesként, mostanra ez az arány 26 százalékra esett vissza.

A felmérés szerint az európaiak többsége egyetért a Trump-kormányzat több alapvető kritikájával. Sokan úgy látják, hogy Európa túlzottan az USA-ra támaszkodott védelmi kérdésekben, amit 59–74 százalékuk oszt. A többség szerint túl sok bevándorlót engedtek be, itt 52–63 százalék támogatja ezt a megállapítást. Sokan gondolják azt is, hogy Európa túl óvatosan lépett fel a világpolitikában, 45–62 százalék közötti arányban. Ugyanakkor határozottan elutasítják az amerikaiak visszatérő állítását, miszerint az európai kormányok túlságosan korlátozzák a szólásszabadságot: ezzel csak 18–31 százalék ért egyet. Még kevesebben osztják Trump véleményét arról, hogy az Európai Unió tisztességtelenül járt volna el az USA-val folytatott kereskedelmi kapcsolataiban, ezt mindössze 10–17 százalék gondolja így.

Noha több európai politikus is sürgeti, hogy az EU használja ki gazdasági erejét az amerikaiakkal szemben, a megkérdezettek többsége mégis úgy véli, hogy az USA gazdaságilag, diplomáciailag és katonailag is erősebb Európánál. A válaszadók 63–78 százaléka szerint Európa védelme és békéje továbbra is döntően az Egyesült Államokon múlik, 49–64 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy a kontinens jóléte is nagyrészt az amerikaiaktól függ. Nem meglepő, hogy a többség úgy látja: az EU és az USA közötti kapcsolatok megromlása elsősorban Európának lenne kedvezőtlen.

Mindazonáltal a grönlandi vita sok nyugat-európait rádöbbentett a helyzet komolyságára.

Minden vizsgált országban az a legelterjedtebb vélemény, hogy mostantól az európai önállóságot kell elsőbbségben részesíteni a transzatlanti szövetség fenntartásával szemben.

Ezt 41–55 százalék tartja a legfontosabb iránynak.

A nyugat-európaiak nem hajlandók sokat feláldozni a jó amerikai kapcsolatokért. Egyetlen pontban mutatkozik teljes egyetértés: minden vizsgált országban készek lennének a bevándorlás csökkentésére, amit egyébként is többségi támogatás övez. Nagy-Britanniában, Dániában, Franciaországban és Németországban hajlandók lennének növelni a védelmi kiadásokat is az amerikai kapcsolatok érdekében. A dán és a brit válaszadók emellett az Ukrajnának nyújtott segély jelentős emelését is támogatnák.

Az európaiak ugyanakkor általában elutasítják, hogy enyhítsék a gyűlöletbeszédre vonatkozó korlátozásokat, hogy az amerikai elvárásoknak megfelelő kereskedelempolitikát folytassanak, vagy az USA-nak kedvezőbb kereskedelmi megállapodásokat kössenek. Nem támogatják azt sem, hogy európai forrásokból finanszírozzák az amerikai csapatok jelenlétét a kontinensen, és azt még kevésbé, hogy feloszlassák az Európai Uniót.

Annak ellenére, hogy európai vezetők a világ véglegesen megváltozott rendjéről beszélnek, a felmérés szerint sokan még mindig bíznak a korábbi állapotok visszatérésében. Németországban a megkérdezettek 39, Dániában 57 százaléka hisz abban, hogy az amerikai külpolitika visszatér a normális kerékvágásba, ha Donald Trump már nem lesz hivatalban.

Ha mégis tartósan megromlana a transzatlanti kapcsolat, a legtöbb válaszadó – az olaszok kivételével – a védelmi kiadások jelentős emelését támogatná. Az Ukrajnának nyújtott segély növelése már erősen megosztja a közvéleményt, és csak kevesen, 20–31 százalék között, szeretnék, ha Európa szorosabb kapcsolatokat építene ki más nagyhatalmakkal.

Ezzel szemben széleskörű társadalmi támogatást élvez az európai politikai integráció mélyítése. A többség olyan reformokat pártol, amelyek nagyobb hatásköröket és döntési jogosultságokat adnak az Európai Uniónak. Ezt 46–63 százalék támogatja, ami jóval magasabb arány annál, mint ahányan ellenzik az EU további megerősítését.

