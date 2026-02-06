Dermesztő jelentést tett az asztalra a hírszerzés: a világ legzordabb vidékein lendül akcióba Oroszország

Arra számítunk, hogy az orosz hírszerző szolgálatok 2026-ban fokozzák tevékenységüket Norvégiában, továbbra is a katonai célpontokra és a szövetségesek gyakorlataira, Norvégia Ukrajnának nyújtott támogatására, valamint a legészakabbi területekre és a sarkvidéki műveletekre összpontosítva

– közölte éves jelentésében a norvég Rendőrségi Biztonsági Szolgálat (PST).

A legészakibb megyék és a Spitzbergák különös érdeklődésre tartanak számot, ezért különösen ki vannak téve a hírszerzési és befolyásolási tevékenységeknek

– tették hozzá.

Norvégia északi része az Északi-sarkkörön túl fekszik, és itt a skandináv ország egy rövid szárazföldi szakaszon határos Oroszországgal. A Spitzbergák szigetcsoport a Jeges-tengeren található, a kontinentális Norvégiától északra, Grönland és az Oroszországhoz tartozó Novaja Zemlja között.

A PST szerint Oroszország valószínűleg folytatja a megfigyelést a zord norvég partok mentén, és polgári hajók segítségével feltérképezi a kritikus infrastruktúrát.

A tenger alatti földgázban gazdag, NATO-tag Norvégia folyamatosan tart az energetikai és egyéb, tenger alatti kritikus infrastruktúra elleni esetleges orosz szabotázsakcióktól.

Az orosz hírszerzés előnyösnek tarthatja, ha 2026-ban szabotázsakciókat hajt végre norvégiai célpontok ellen

– áll a belföldi hírszerzés mostani jelentésében.

A PST azt is közölte, hogy az orosz szolgálatok egyre gyakrabban próbálnak Norvégiában ukrán menekülteket toborozni hírszerzésre vagy szabotázsakciók végrehajtására. Azok a menekültek, akiknek családjuk vagy ingatlanuk van Ukrajna oroszok által megszállt területein, különösen kiszolgáltatottak a kényszerítésnek.

Mivel Norvégiában nagyjából 100 000 ukrán menekült tartózkodik, az ilyen toborzási törekvések „komoly kihívást jelentenek” – írja a jelentés.

Címlapkép forrása: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images