  • Megjelenítés
Durva merénylet sokkolja Moszkvát: több lövés érte „Oroszország Hősét”, aki már régóta a Nyugat célkeresztjében van
Globál

Durva merénylet sokkolja Moszkvát: több lövés érte „Oroszország Hősét”, aki már régóta a Nyugat célkeresztjében van

Portfolio
Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel – írja a The Kyiv Independent.

A tábornokot azonnal kórházba szállították, a támadó elmenekült a tett helyszínéről.

Alekszejev az orosz fegyveres erők Felderítő Főcsoportfőnöksége (GRU) vezetőjének első helyettese 2011 óta.

2016-ban az Egyesült Államok szankciókat vetett ki rá, mivel „rosszindulatú kibertevékenységeket” szervezett a 2016-os amerikai elnökválasztás alatt, amelyet Donald Trump megnyert.

Egy évre rá Vlagyimir Putyin orosz elnök kitüntette az „Oroszországi Föderáció Hőse” címmel.

Még több Globál

Felfedte ütőkártyáját Amerika ősi ellensége: olyan rakétát építettek, amely akár Európát is eléri

Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók

Fogolycsere-egyezménnyel ért véget a béketárgyalás, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Alekszejevet a Nagy-Britanniába szökött orosz kém, Szergej Szkripal elleni merényletkísérlet megtervezésével is vádolják. Szkripal és lánya túlélte a mérgezést, de egy ártatlan brit állampolgár áldozatul esett az akciónak.

Alekszejev a 2023 júniusi Wagner-lázadás során is fontos szerepet játszott: ő volt az egyik tiszt, akit a Kreml tárgyalni küldött Jevgenyij Prigozsin néhai zsoldosvezérrel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Tisztítótűz söpör végig a tőzsdéken
Figyelmeztet Európa legerősebb vezetője: olyan háború jöhet, amely egy egész régiót boríthat lángba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility