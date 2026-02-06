Durva merénylet sokkolja Moszkvát: több lövés érte „Oroszország Hősét”, aki már régóta a Nyugat célkeresztjében van

A tábornokot azonnal kórházba szállították, a támadó elmenekült a tett helyszínéről.

Alekszejev az orosz fegyveres erők Felderítő Főcsoportfőnöksége (GRU) vezetőjének első helyettese 2011 óta.

2016-ban az Egyesült Államok szankciókat vetett ki rá, mivel „rosszindulatú kibertevékenységeket” szervezett a 2016-os amerikai elnökválasztás alatt, amelyet Donald Trump megnyert.

Egy évre rá Vlagyimir Putyin orosz elnök kitüntette az „Oroszországi Föderáció Hőse” címmel.

Alekszejevet a Nagy-Britanniába szökött orosz kém, Szergej Szkripal elleni merényletkísérlet megtervezésével is vádolják. Szkripal és lánya túlélte a mérgezést, de egy ártatlan brit állampolgár áldozatul esett az akciónak.

Alekszejev a 2023 júniusi Wagner-lázadás során is fontos szerepet játszott: ő volt az egyik tiszt, akit a Kreml tárgyalni küldött Jevgenyij Prigozsin néhai zsoldosvezérrel.

