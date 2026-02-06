Egyetlen mondattal intézte el Macron Putyinnal kapcsolatos ötletét Merz: „ilyen béketárgyalásokat nem akarok”

Friedrich Merz német kancellár Abu Dzabiban tett látogatásán elutasította, hogy Európa párhuzamos tárgyalásokat folytasson Oroszországgal az ukrajnai háború lezárásáról.

Mert kijelentésével arra reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök felvetette, Európa újra közvetlenül tárgyalhatna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és források szerint egyik tanácsadója megbeszéléseket folytatott Moszkvában.

Merz szerint azonban a Putyinnal való közvetlen tárgyalásoknak kétséges az eredménye, és emlékeztetett arra, hogy miután Orbán Viktor Moszkvában járt az orosz elnöknél, néhány nappal később heves támadás sújtotta Kijevet, többek között egy gyerekkórházat is.

Nem akarok olyan tárgyalásokat, amelyek ilyen eredményekhez vezetnek, de támogatni akarok minden olyan tárgyalást, amely a háború befejezését szolgálja

– mondta Merz, hangsúlyozva, hogy Európának csak akkor érdemes bekapcsolódni a tárgyalásokba, ha annak van haszna.

De semmiképpen sem fogunk olyan koordinálatlan egyéni intézkedéseket tenni, amelyek az ellenkezőjéhez vezetnek annak, amit mindannyian együtt akarunk elérni

– jelentette ki a német kancellár, hozzátéve, hogy nem akarnak „párhuzamos kommunikációs csatornákat nyitni”.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images