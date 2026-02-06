Elkerülhető az újabb pusztító háború? - Optimistán nyilatkozott Trump nagy ellenfele

A második találkozó hosszúra nyúlt, amit sok iráni kedvező jelként értékel. Szerintük, ha a tárgyalások holtpontra jutottak volna, aligha került volna sor újabb egyeztetésre.

Az óvatos optimizmus ellenére azonban továbbra is jelentős nézeteltérések maradtak. Irán ragaszkodik hozzá, hogy a megbeszélések kizárólag a nukleáris programra korlátozódjanak.

Teherán fenntartja jogát az ország területén végzett urándúsításhoz, és nem hajlandó 400 kilogrammnál több dúsított uránt átadni.

Az Egyesült Államok ezzel szemben átfogóbb megállapodásra törekszik, amely kiterjed Irán rakétaprogramjára, a Kínába irányuló energiaexportra, valamint a térségbeli szövetségeseivel fenntartott kapcsolataira is. Irán azonban ezeket a kérdéseket nem tekinti a tárgyalások részének.

