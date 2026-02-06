A második találkozó hosszúra nyúlt, amit sok iráni kedvező jelként értékel. Szerintük, ha a tárgyalások holtpontra jutottak volna, aligha került volna sor újabb egyeztetésre.
Az óvatos optimizmus ellenére azonban továbbra is jelentős nézeteltérések maradtak. Irán ragaszkodik hozzá, hogy a megbeszélések kizárólag a nukleáris programra korlátozódjanak.
Teherán fenntartja jogát az ország területén végzett urándúsításhoz, és nem hajlandó 400 kilogrammnál több dúsított uránt átadni.
Az Egyesült Államok ezzel szemben átfogóbb megállapodásra törekszik, amely kiterjed Irán rakétaprogramjára, a Kínába irányuló energiaexportra, valamint a térségbeli szövetségeseivel fenntartott kapcsolataira is. Irán azonban ezeket a kérdéseket nem tekinti a tárgyalások részének.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az amerikai bankok fejőstehenének vinne be egy óriási ütést Trump pusztító terve
A fogyasztók keveset nyernének, a bankok sokat buknának.
Elkerülhető az újabb pusztító háború? - Optimistán nyilatkozott Trump nagy ellenfele
Azt mondjuk nem mondanánk, hogy mindenben sikerült megegyezni.
Megdöbbentő számok érkeztek a budapesti panelekről: van kerület, ahol 50 százalékot ugrott az ár
Látványosan drágultak a panellakások egy év alatt - írja az Otthon Centrum.
85 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most ritkán látott jó áron megveheted
Senki sem szeret a csúcson vásárolni.
Kiderült: nem lehet megerőszakolni az autóvásárlókat!
Na, ki a király?
Példátlan feszültség robbant ki az Egyesült Államok és európai szövetségese között: már katonai kivonulással fenyegetőznek
Elmérgesedőben a konfliktus Lengyelországgal.
Órákon belül zárul a kormány népszerű ingyenpénzes programja
Elfogyott a pénz.
Váratlan hír jött a Mol Dunai Finomítójából
Fontos előrelépések történtek.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?