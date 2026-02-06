  • Megjelenítés
FONTOS Két éves mélypontra erősödött a forint
Ilyet se láttunk még:
Globál

Ilyet se láttunk még: "radioaktív répával" házal Trump Amerikában

Portfolio
A Trump-kormányzat szerint a mesterséges intelligencia és az ipar robbanásszerűen növekvő energiaigényét atomerőművek telepítésével kell kiszolgálni. Az évente mintegy 2000 tonna újonnan keletkező nukleáris hulladék tárolását azonban senki se szeretné bevállalni. Ezért az amerikai vezetés egy új módszerrel próbálkozik és felkínálja a "radioaktív répát".

A patthelyzet feloldására a kormányzat most egy csábítónak tűnő ajánlattal állt elő. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (Department of Energy, DOE) múlt héten közzétett javaslata szerint

a tagállamok önként jelentkezhetnek egy állandó geológiai tárolólétesítmény megépítésére.

A tároló egy nagyobb, szinte a teljes nukleáris ellátási láncot tartalmazó komplexum része lenne, amely új atomreaktorokat, hulladék‑újrafeldolgozó üzemet, urániumdúsítót és nagy energiaigényű adatközpontokat és ipartelepeket is magában foglalná.

A kezdeményezés jelentős irányváltást jelez. Már nem az energia megtermelése az egyetlen cél: az atomenergia-projektek immár szorosan összekapcsolódik a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének megoldásával. A döntést a helyi közösségek kezébe adják, amihez egy úgynevezett Trump-féle „art of the deal” logikát is hozzátesznek.

Még több Globál

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Megszólalt Medvegyev: ebbe a szörnyű csapdába lavírozta magát az EU, és ez még csak a kezdet

Videón Trump armadája: íme a harccsoport, amely pusztulással fenyegeti Amerika legnagyobb ellenségét

Az ajánlat egyértelmű. Ha munkahelyeket és pénzügyi forrásokat szeretnél, akkor a kevésbé vonzó hulladéktárolót is be kell vállalnod

– magyarázta Lake Barrett, az amerikai Nukleáris Szabályozó Bizottság és a DOE egykori tisztviselője. Hozzátette: Utah és Tennessee állam már jelezte érdeklődését a nukleáris energetikai beruházások iránt.

A "radioaktív répa" története: a klasszikus hasonlatban a szamár azért húzza a nehéz kocsit, mert a szeme előtt lebegő répára koncentrál, miközben elfelejti a teher súlyát - az amerikai vezetés ugyanezt teszi a szövetségi államokkal.

Donald Trump elnök célja, hogy

2050-re megnégyszerezze az Egyesült Államok atomenergia‑kapacitását,

és 400 gigawattra növelje azt.

Régóta fennálló probléma. A DOE 1983-ban kezdett állandó tárolóhelyet keresni, és 1987-ben a nevadai Yucca-hegyet jelölte ki. Barack Obama elnök azonban 2010-ben leállította a projekt finanszírozását a nevadai törvényhozók tiltakozása miatt. Jelenleg a hulladék nagy részét helyben - az atomerőművek telephelyén - tárolják, határozatlan ideig.

Az sem segít, hogy az új fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR) várhatóan nem oldják meg a hulladékproblémát. A legtöbb új SMR várhatóan hasonló mennyiségű hulladékot termel egységnyi megtermelt áramra vetítve, mint a mai nagy reaktorok, sőt egyes tervek esetében még többet is – állapította meg egy, a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban 2022-ben megjelent tanulmány.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility