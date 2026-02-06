Ilyet se láttunk még: "radioaktív répával" házal Trump Amerikában

A patthelyzet feloldására a kormányzat most egy csábítónak tűnő ajánlattal állt elő. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (Department of Energy, DOE) múlt héten közzétett javaslata szerint
a tagállamok önként jelentkezhetnek egy állandó geológiai tárolólétesítmény megépítésére.
A tároló egy nagyobb, szinte a teljes nukleáris ellátási láncot tartalmazó komplexum része lenne, amely új atomreaktorokat, hulladék‑újrafeldolgozó üzemet, urániumdúsítót és nagy energiaigényű adatközpontokat és ipartelepeket is magában foglalná.
A kezdeményezés jelentős irányváltást jelez. Már nem az energia megtermelése az egyetlen cél: az atomenergia-projektek immár szorosan összekapcsolódik a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének megoldásával. A döntést a helyi közösségek kezébe adják, amihez egy úgynevezett Trump-féle „art of the deal” logikát is hozzátesznek.
Az ajánlat egyértelmű. Ha munkahelyeket és pénzügyi forrásokat szeretnél, akkor a kevésbé vonzó hulladéktárolót is be kell vállalnod
– magyarázta Lake Barrett, az amerikai Nukleáris Szabályozó Bizottság és a DOE egykori tisztviselője. Hozzátette: Utah és Tennessee állam már jelezte érdeklődését a nukleáris energetikai beruházások iránt.
A "radioaktív répa" története: a klasszikus hasonlatban a szamár azért húzza a nehéz kocsit, mert a szeme előtt lebegő répára koncentrál, miközben elfelejti a teher súlyát - az amerikai vezetés ugyanezt teszi a szövetségi államokkal.
Donald Trump elnök célja, hogy
2050-re megnégyszerezze az Egyesült Államok atomenergia‑kapacitását,
és 400 gigawattra növelje azt.
Régóta fennálló probléma. A DOE 1983-ban kezdett állandó tárolóhelyet keresni, és 1987-ben a nevadai Yucca-hegyet jelölte ki. Barack Obama elnök azonban 2010-ben leállította a projekt finanszírozását a nevadai törvényhozók tiltakozása miatt. Jelenleg a hulladék nagy részét helyben - az atomerőművek telephelyén - tárolják, határozatlan ideig.
Az sem segít, hogy az új fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR) várhatóan nem oldják meg a hulladékproblémát. A legtöbb új SMR várhatóan hasonló mennyiségű hulladékot termel egységnyi megtermelt áramra vetítve, mint a mai nagy reaktorok, sőt egyes tervek esetében még többet is – állapította meg egy, a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban 2022-ben megjelent tanulmány.
