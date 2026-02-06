Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Irán folytatni szeretné tárgyalásait az Egyesült Államokkal - közölte az iráni külügyminiszter pénteken, az amerikai elnök közel-keleti megbízottjával, Steve Witkoff-fal, és Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel folytatott tárgyalásai első fordulóját követően.

Abbász Aragcsi az iráni állami televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az ománi közvetítéssel létrejött tárgyalás

pozitív légkörben folyt, mindkét fél ismertette az álláspontját, tehát ez egy jó kezdet volt, a bizalomépítés fázisában vagyunk.

Hozzátette, hogy Irán előzetes kérésének megfelelően kizárólag a nukleáris program kérdésére összpontosítottak, miközben az amerikai fél azt szeretné, ha az Izraellel szemben álló fegyveres csoportok iráni támogatásának és Irán ballisztikusrakéta-programjának a kérdését is napirendre vennék.

Egyetértettünk abban hogy folytatjuk a tárgyalásokat, de ezek részleteiről és időpontjáról csak azután születik majd döntés, hogy mindkét küldöttség konzultált a saját felső vezetésével

- mondta.

Badr al-Buszaidi, Omán külügyminisztere elmondta: külön-külön találkozott Aragcsival és az amerikai küldöttséggel. Nagyon komolynak nevezte a tárgyalásokat, mert "lehetővé tették a felek számára álláspontjuk tisztázását és azon területek azonosítását, ahol lehetségesnek látszik az előrelépés".

Az eddig elért eredményeket Teheránban és Washingtonban fogják áttekinteni, a tárgyalások pedig a megfelelő időben folytatódni fognak

- tette hozzá.

Az ománi fővárosban megtartott tárgyalás az első iráni-amerikai konzultáció volt azóta, hogy az Egyesült Államok tavaly júniusban, az Irán és Izrael közötti 12 napos háborúban maga is légicsapásokat mért az iráni nukleáris létesítményekre.

