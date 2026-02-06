Kulcsfontosságú fordulat a pusztító háború szélén táncoló térségben – Donald Trump mégsem készül a támadásra?

Abbász Aragcsi az iráni állami televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az ománi közvetítéssel létrejött tárgyalás
pozitív légkörben folyt, mindkét fél ismertette az álláspontját, tehát ez egy jó kezdet volt, a bizalomépítés fázisában vagyunk.
Hozzátette, hogy Irán előzetes kérésének megfelelően kizárólag a nukleáris program kérdésére összpontosítottak, miközben az amerikai fél azt szeretné, ha az Izraellel szemben álló fegyveres csoportok iráni támogatásának és Irán ballisztikusrakéta-programjának a kérdését is napirendre vennék.
Egyetértettünk abban hogy folytatjuk a tárgyalásokat, de ezek részleteiről és időpontjáról csak azután születik majd döntés, hogy mindkét küldöttség konzultált a saját felső vezetésével
- mondta.
Badr al-Buszaidi, Omán külügyminisztere elmondta: külön-külön találkozott Aragcsival és az amerikai küldöttséggel. Nagyon komolynak nevezte a tárgyalásokat, mert "lehetővé tették a felek számára álláspontjuk tisztázását és azon területek azonosítását, ahol lehetségesnek látszik az előrelépés".
Az eddig elért eredményeket Teheránban és Washingtonban fogják áttekinteni, a tárgyalások pedig a megfelelő időben folytatódni fognak
- tette hozzá.
Az ománi fővárosban megtartott tárgyalás az első iráni-amerikai konzultáció volt azóta, hogy az Egyesült Államok tavaly júniusban, az Irán és Izrael közötti 12 napos háborúban maga is légicsapásokat mért az iráni nukleáris létesítményekre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
