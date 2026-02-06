  • Megjelenítés
Lesújt Oroszországra Amerika büntető keze? – Talányos kijelentést tett Trump embere
Lesújt Oroszországra Amerika büntető keze? – Talányos kijelentést tett Trump embere

Portfolio
Az Oroszország elleni új amerikai szankciók sorsa attól függ, hogyan haladnak az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások – közölte csütörtökön Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

A Reuters beszámolója szerint Bessent a szenátus bankügyi bizottsága előtt azt mondta a szankciókról:

Fontolóra fogom venni. Meglátjuk, merre haladnak a béketárgyalások.

Bessent a meghallgatáson jelezte: megfontolná az úgynevezett orosz árnyékflotta ellen irányuló új szankciók bevezetését is. Ilyen intézkedésre Trump 2025 januári hivatalba lépése óta nem került sor.

Hangsúlyozta, hogy a Trump-kormányzat által két orosz olajipari óriásvállalat, a Rosznyefty és a Lukoil ellen bevezetett korábbi szankciók szerinte hozzájárultak ahhoz, hogy Moszkva hajlandó legyen tárgyalóasztalhoz ülni.

Befellegzett az Egyesült Államok és Európa szövetségének? – A fejekben már megérett a szakítás gondolata

Fogolycsere-egyezménnyel ért véget a béketárgyalás, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

A miniszter szombaton Miamiban vett részt az orosz tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokon, Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint az elnök veje, Jared Kushner társaságában.

Bessent elmondása szerint Kushner különmegbízottként és közvetítőként vesz részt az orosz féllel folytatott egyeztetéseken. Andy Kim demokrata szenátor ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hivatalos tisztséggel nem rendelkező Trump-családtagok bevonása összeférhetetlenségi aggályokat vethet fel.

Címlapkép forrása: 2026 CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

