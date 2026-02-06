Megindultak az ukrán rakéták, teljes sötétségbe borult az orosz nagyváros – Drámai üzenetben szólalt meg a kormányzó

A Reuters beszámolója szerint Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója súlyos károkról számolt be a Telegramon megosztott videóüzenetében, amelyet majdnem teljes sötétségben mondott el.
Sajnos nem tudok jó estét kívánni, kedves barátaim. Az ellenség Belgorod polgári városát lőtte. Mindenki tudja, hogy nem vagyunk katonai célpontok. Komoly károk keletkeztek
– mondta üzenetében Gladkov.
Az orosz biztonsági szervekhez közel álló Mash Telegram-oldal szerint rakéták találták el a várost, amelynek számos körzetében elment az áram.
A The Kyiv Independent beszámolója szerint a Belgorodi területen található Dragunszkoje faluban egy elektromos alállomást támadtak ukrán drónok.
Később a belgorodi hőerőmű felé haladó rakétákat láttak, majd kiterjedt áram-, fűtés- és vízkimaradásokat jelentettek a régió több részéből.
BAVOVNA in Belgorod pic.twitter.com/IsJFTXACti https://t.co/IsJFTXACti— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) February 5, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
