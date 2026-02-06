  • Megjelenítés
FONTOS Két éves mélypontra erősödött a forint
Megszólalt Medvegyev: ebbe a szörnyű csapdába lavírozta magát az EU, és ez még csak a kezdet
Globál

Megszólalt Medvegyev: ebbe a szörnyű csapdába lavírozta magát az EU, és ez még csak a kezdet

Portfolio
Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese ostobaságnak nevezte az Európai Unió azon döntését, mely szerint 2027. január 1-jétől megtiltják az orosz LNG, november 1-jétől pedig a vezetékes gáz importját – írja a TASZSZ.

Miközben az Egyesült Államokban az Epstein-sziget körül tombolnak a geopolitikai szenvedélyek, az Európai Unió továbbra is a „nyugalom” szigete – a mély mentális retardáció (idiotizmus) zónája

– írta a durva kijelentéseiről hírhedtté vált Medvegyev az orosz gáz importjának betiltására reagálva.

A volt orosz elnök emlékeztetett arra, hogy szakértők szerint a lépés azt jelentené, hogy Európa elveszti gázimportjának 17 százalékát.

Ez egy idióta döntés, amelyet az európai elitrendszert sújtó tartós kollektív agykárosodás vezérel

Még több Globál

Ilyet se láttunk még: "radioaktív répával" házal Trump Amerikában

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Videón Trump armadája: íme a harccsoport, amely pusztulással fenyegeti Amerika legnagyobb ellenségét

– írta Medvegyev, aki szerint az uniós tagországok rendszerszintű válságba sodorták magukat az orosz gáz elutasításával, ami áremelkedéshez, és végső soron az európai gazdaságok stagnálásához vezetett.

A jövedelmek és a fogyasztás folyamatos csökkenése viszont arra késztette az európaiakat, hogy spóroljanak a költségeken, és az otthoni hideg miatt három réteg ruhába burkolózzanak

– jegyezte meg Medvegyev.

A volt orosz elnök hozzátette, az orosz gázról való leválás függővé tette Európát az amerikai energiaszállítmányoktól, és ezzel utóbbi „szörnyű csapdába esett”. Az öreg kontinensnek „szuverenitása megmaradt részével” kell fizetnie az Egyesült Államoknak, és ebből a szempontból a Grönlandra irányuló washingtoni igények csak a kezdetet jelentik.

És itt már nem a jelenlegi idióták által annyira nem kedvelt Trumpról van szó. Hanem az EU-tagok megmaradt szuverenitásáról, amelynek meg kell fizetnie az árát. És Grönland csak a kezdet

– írta Medvegyev.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Bekövetkezett az, amitől rettegtek az Egyesült Államokban: pillanatok alatt semlegesíthetik Amerika legnagyobb erősségét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility