Miközben az Egyesült Államokban az Epstein-sziget körül tombolnak a geopolitikai szenvedélyek, az Európai Unió továbbra is a „nyugalom” szigete – a mély mentális retardáció (idiotizmus) zónája
– írta a durva kijelentéseiről hírhedtté vált Medvegyev az orosz gáz importjának betiltására reagálva.
A volt orosz elnök emlékeztetett arra, hogy szakértők szerint a lépés azt jelentené, hogy Európa elveszti gázimportjának 17 százalékát.
Ez egy idióta döntés, amelyet az európai elitrendszert sújtó tartós kollektív agykárosodás vezérel
– írta Medvegyev, aki szerint az uniós tagországok rendszerszintű válságba sodorták magukat az orosz gáz elutasításával, ami áremelkedéshez, és végső soron az európai gazdaságok stagnálásához vezetett.
A jövedelmek és a fogyasztás folyamatos csökkenése viszont arra késztette az európaiakat, hogy spóroljanak a költségeken, és az otthoni hideg miatt három réteg ruhába burkolózzanak
– jegyezte meg Medvegyev.
A volt orosz elnök hozzátette, az orosz gázról való leválás függővé tette Európát az amerikai energiaszállítmányoktól, és ezzel utóbbi „szörnyű csapdába esett”. Az öreg kontinensnek „szuverenitása megmaradt részével” kell fizetnie az Egyesült Államoknak, és ebből a szempontból a Grönlandra irányuló washingtoni igények csak a kezdetet jelentik.
És itt már nem a jelenlegi idióták által annyira nem kedvelt Trumpról van szó. Hanem az EU-tagok megmaradt szuverenitásáról, amelynek meg kell fizetnie az árát. És Grönland csak a kezdet
– írta Medvegyev.
Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images
Teljesen vakon vagyunk, hol vannak Trump nagy üzletei – így kell kiigazodni a befektetéseknél
Amerika az első, de nem tudjuk, hogy kik, miben és mennyire.
A világ egyenlőbb, mint gondolnánk
A gazdagok és a szegények költései közelednek egymáshoz.
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Kiadták a végső figyelmeztetést.
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak
Ez minden autóst érint.
Elképesztő égi jelenség zajlik, alaposan megbolygatja a februári időjárást
Hihetetlen ok van a háttérben.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Katonai célok a háttérben: váratlanul belenyúltak a hazai szélerőművek szabályozásába
Magyar Honvédségnél a végszó.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Javítsuk meg a nyugdíjrendszert!
Ha a nulláról tervezhetnék egy nyugdíjrendszert, akkor fix lenne a hozzájárulás összege (évente indexálva, azaz növelve), ami a mindenkori minimálbér nagy részének megfelelő ellátást adn
Amerika is belevághat a növényalapú fémbányászatba
Amerikai tudósok azon dolgoznak, hogy növények segítségével nyerjék ki a fémeket a talajból. Ez a fajta agrobányászat egy ökobarát alternatívája a hagyomány
A digitális jegybankpénzek 2026-ban: sok ígéret, kevés eredmény?
A folyamat tétje a globális pénzügyi rendszerek jövőbeni stabilitása és a stratégiai autonómia megőrzése.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?