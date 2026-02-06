Miközben az Egyesült Államokban az Epstein-sziget körül tombolnak a geopolitikai szenvedélyek, az Európai Unió továbbra is a „nyugalom” szigete – a mély mentális retardáció (idiotizmus) zónája

– írta a durva kijelentéseiről hírhedtté vált Medvegyev az orosz gáz importjának betiltására reagálva.

A volt orosz elnök emlékeztetett arra, hogy szakértők szerint a lépés azt jelentené, hogy Európa elveszti gázimportjának 17 százalékát.

Ez egy idióta döntés, amelyet az európai elitrendszert sújtó tartós kollektív agykárosodás vezérel

– írta Medvegyev, aki szerint az uniós tagországok rendszerszintű válságba sodorták magukat az orosz gáz elutasításával, ami áremelkedéshez, és végső soron az európai gazdaságok stagnálásához vezetett.

A jövedelmek és a fogyasztás folyamatos csökkenése viszont arra késztette az európaiakat, hogy spóroljanak a költségeken, és az otthoni hideg miatt három réteg ruhába burkolózzanak

– jegyezte meg Medvegyev.

A volt orosz elnök hozzátette, az orosz gázról való leválás függővé tette Európát az amerikai energiaszállítmányoktól, és ezzel utóbbi „szörnyű csapdába esett”. Az öreg kontinensnek „szuverenitása megmaradt részével” kell fizetnie az Egyesült Államoknak, és ebből a szempontból a Grönlandra irányuló washingtoni igények csak a kezdetet jelentik.

És itt már nem a jelenlegi idióták által annyira nem kedvelt Trumpról van szó. Hanem az EU-tagok megmaradt szuverenitásáról, amelynek meg kell fizetnie az árát. És Grönland csak a kezdet

– írta Medvegyev.

