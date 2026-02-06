Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Megszólalt Medvegyev: ebbe a szörnyű csapdába lavírozta magát az EU, és ez még csak a kezdet
Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese ostobaságnak nevezte az Európai Unió azon döntését, mely szerint 2027. január 1-jétől megtiltják az orosz LNG, november 1-jétől pedig a vezetékes gáz importját – írja a TASZSZ.
Elesett Popovka
Az orosz védelmi tárca közleménye szerint erőik elfoglalták az észak-ukrajnai Szumi megyében található Popopva falut.
(TASZSZ)
Dermesztő jelentést tett az asztalra a hírszerzés: a világ legzordabb vidékein lendül akcióba Oroszország
A norvég hírszerzés jelentése szerint Oroszország erősítheti kémtevékenységét Norvégia északi részén, illetve a Spitzbergákon – írja a Reuters.
Durva merénylet sokkolja Moszkvát: több lövés érte „Oroszország Hősét”, aki már régóta a Nyugat célkeresztjében van
Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel – írja a The Kyiv Independent.
Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet
Ukrajna-szerte szólnak a légvédelmi szirénák, mivel orosz drónok és rakéták érkezése várható a reggeli csúcsidőben – írja a The Kyiv Independent.
Bevezetik a kriptofedezetű hiteleket Oroszországban
Oroszország legnagyobb bankja, a Sberbank kriptovaluta-fedezetű hitelek bevezetésére készül, hogy kiszolgálja az orosz vállalatok növekvő igényét, és alkalmazkodjon a szankciók által nehezített pénzügyi környezethez - írja a Reuters.
Lesújt Oroszországra Amerika büntető keze? – Talányos kijelentést tett Trump embere
Az Oroszország elleni új amerikai szankciók sorsa attól függ, hogyan haladnak az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások – közölte csütörtökön Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.
Rakétatámadás érte az Orjoli területet
A helyi kormányzó jelentése szerint két rakétát semmisítettek meg az éjszaka folyamán az Orjoli terület felett. A lezuhanó rakétatöredékek kisebb károkat okoztak magánházakban.
(TASZSZ)
Koncentrált támadás történt a Brjanszki terület ellen
HIMARS rakéta-sorozatvetőkkel és drónokkal támadta Ukrajna a vele határos orosz Brjanszki terület energetikai infrastruktúráját. A helyi kormányzó jelentése szerint több település is áram nélkül maradt a régió Klincovszkij járásában.
(TASZSZ)
38 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi erők 38 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán a Brjanszki, Belgorodi és Lipecki területek, valamint a Fekete-tenger felett.
(TASZSZ)
Megindultak az ukrán rakéták, teljes sötétségbe borult az orosz nagyváros – Drámai üzenetben szólalt meg a kormányzó
Péntekre virradóra erőteljes támadás érte az Ukrajnával határos oroszországi Belgorodi területet.
Fogolycsere-egyezménnyel ért véget a béketárgyalás, masszív támadás érte Oroszországot – Háborús híreink pénteken
Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
