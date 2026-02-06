  • Megjelenítés
FONTOS Két éves mélypontra erősödött a forint
Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken
Globál

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel. Alekszejevet vádolják a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás, illetve a Szergej Szkripal elleni merénylet megtervezésével is, de a Jevgenyij Prigozsin-féle Wagner-lázadás idején is fontos szerepet játszott. Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megszólalt Medvegyev: ebbe a szörnyű csapdába lavírozta magát az EU, és ez még csak a kezdet

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese ostobaságnak nevezte az Európai Unió azon döntését, mely szerint 2027. január 1-jétől megtiltják az orosz LNG, november 1-jétől pedig a vezetékes gáz importját – írja a TASZSZ.

Elesett Popovka

Az orosz védelmi tárca közleménye szerint erőik elfoglalták az észak-ukrajnai Szumi megyében található Popopva falut.

(TASZSZ)

Dermesztő jelentést tett az asztalra a hírszerzés: a világ legzordabb vidékein lendül akcióba Oroszország

A norvég hírszerzés jelentése szerint Oroszország erősítheti kémtevékenységét Norvégia északi részén, illetve a Spitzbergákon – írja a Reuters.

Durva merénylet sokkolja Moszkvát: több lövés érte „Oroszország Hősét”, aki már régóta a Nyugat célkeresztjében van

Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel – írja a The Kyiv Independent.

Felszálltak bázisaikról az orosz MiG–31-esek – Ez csak egy dolgot jelenthet

Ukrajna-szerte szólnak a légvédelmi szirénák, mivel orosz drónok és rakéták érkezése várható a reggeli csúcsidőben – írja a The Kyiv Independent.

Bevezetik a kriptofedezetű hiteleket Oroszországban

Oroszország legnagyobb bankja, a Sberbank kriptovaluta-fedezetű hitelek bevezetésére készül, hogy kiszolgálja az orosz vállalatok növekvő igényét, és alkalmazkodjon a szankciók által nehezített pénzügyi környezethez - írja a Reuters.

Lesújt Oroszországra Amerika büntető keze? – Talányos kijelentést tett Trump embere

Az Oroszország elleni új amerikai szankciók sorsa attól függ, hogyan haladnak az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások – közölte csütörtökön Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.

Rakétatámadás érte az Orjoli területet

A helyi kormányzó jelentése szerint két rakétát semmisítettek meg az éjszaka folyamán az Orjoli terület felett. A lezuhanó rakétatöredékek kisebb károkat okoztak magánházakban.

(TASZSZ)

Koncentrált támadás történt a Brjanszki terület ellen

HIMARS rakéta-sorozatvetőkkel és drónokkal támadta Ukrajna a vele határos orosz Brjanszki terület energetikai infrastruktúráját. A helyi kormányzó jelentése szerint több település is áram nélkül maradt a régió Klincovszkij járásában.

(TASZSZ)

38 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi erők 38 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán a Brjanszki, Belgorodi és Lipecki területek, valamint a Fekete-tenger felett.

(TASZSZ)

Megindultak az ukrán rakéták, teljes sötétségbe borult az orosz nagyváros – Drámai üzenetben szólalt meg a kormányzó

Péntekre virradóra erőteljes támadás érte az Ukrajnával határos oroszországi Belgorodi területet.

Fogolycsere-egyezménnyel ért véget a béketárgyalás, masszív támadás érte Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Egyezség született Moszkva és Kijev között, kiakadtak Trumpon Ukrajnában – Orosz-ukrán háborús híreink percről percre csütörtökön

