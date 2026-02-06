  • Megjelenítés
Olyan lépésre szánta el magát a baloldal üdvöskéje, amire sokan felkapják majd a fejüket: érik az elnöki indulás?
Globál

Olyan lépésre szánta el magát a baloldal üdvöskéje, amire sokan felkapják majd a fejüket: érik az elnöki indulás?

Portfolio
Hét évvel azután, hogy progresszív rendbontóként berobbant a washingtoni nagypolitikába, Alexandria Ocasio-Cortezt ma már a Demokrata Párt egyik vezetőjeként tartják számon. A New York-i kongresszusi képviselő J. D. Vance alelnök egyik állandó kritikusává nőtte ki magát, miközben egyre gyakrabban nyújt tanácsot vagy kampánytámogatást a tőle eltérő ideológiájú, mérsékelt demokratáknak is. A New York Times most arról ír: az AOC-ként ismert baloldali politikus részt fog venni az idei müncheni biztonságpolitikai fórumon, ami felerősítheti az esetleges 2028-as elnöki indulásáról szóló találgatásokat.

Miközben Ocasio-Cortez a populista, munkásosztály-központú gazdaságpolitikai üzenetek felé próbálja terelni pártját,

A 36 éves képviselő a jövő héten a müncheni biztonsági konferencián szólal fel, ami eddigi legjelentősebb külföldi útja lesz.

Az eseményen várhatóan Donald Trump amerikai elnök külpolitikájával szemben kínál majd baloldali alternatívát. A konferencián a populista politikai mozgalmakról és Amerika világban betöltött szerepéről fog szót ejteni, emellett egy egyetemi közönségtalálkozóra is sort fog keríteni Berlinben egy német szociáldemokrata politikus társaságában.

A külpolitika eddig nem igazán tartozott Ocasio-Cortez erősségei közé,

Még több Globál

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Ismeretlen drón zuhant zuhant le egy NATO-tagállam katonai bázisának területére: sok a kérdőjel az eset kapcsán

A szemünk előtt bukik meg éppen az európai nagyhatalom vezetője? – Házkutatás volt a "sötétség hercegénél"

a müncheni konferencia pedig hagyományosan nemzetbiztonsági tisztviselők és országvezetők terepe. A képviselő az utóbbi időben ugyanakkor rendszeres tájékoztatókat kapott egy baloldali külpolitikai agytröszt, a Center for International Policy részéről.

Matt Duss, a thinktank alelnöke és Bernie Sanders volt elnökjelölt-aspiráns korábbi tanácsadója szintén értekezett külpolitikai kérdésekről AOC-vel.

Olyasvalaki, aki a világ olyan részeivel is foglalkozik, amelyek Münchenben gyakran nincsenek képviselve

- vélekedett Duss.

Miközben AOC pozíciója egyre csak erősödik, többen és többen találgatják, mit tervez 2028-ra.

Régóta emlegetik potenciális elnökjelöltként, illetve Chuck Schumer New York-i szenátor lehetséges utódjaként is. A 75 éves szenátusi frakcióvezető egyelőre nem közölte, hogy tervez-e újraindulni.

Ocasio-Cortez várhatóan 2027-ig nem fog komoly bejelentést tenni a politikai jövőjéről. Tanácsadói és szövetségesei szerint AOC egyébként is hajlamos nyitva hagyni az összes opcióját és az utolsó pillanatban dönteni.

Ez az ő élete – elnökjelöltség, szenátorság, bármi is legyen az, nagyon nagy döntés. [...] Biztos vagyok benne, hogy most minden lehetőséget mérlegel

- mondta Bernie Sanders vermonti szenátor, Ocasio-Cortez mentora.

Kapcsolódó cikkünk

Hivatalosan is új polgármestere van New Yorknak

Lavina söpörhet végig Washingtonon: történelmi bejelentést tett a Kongresszus ikonikus vezetője

Csúcstámadásra készül Donald Trump legrosszabb rémálma: mérföldkőhöz jutott az elnök, most jön csak a feketeleves?

Komoly dilemma előtt áll a politikus, aki Donald Trump után meghatározhatja Amerika jövőjét

Figyelmeztet a meggyilkolt konzervatív ikon ősellensége: totális káosz jöhet Amerikában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken
Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése
Küszöbön a háború: Amerika elkezdte az evakuációt, bármikor megindulhatnak a bombázók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility