Olyan lépésre szánta el magát a baloldal üdvöskéje, amire sokan felkapják majd a fejüket: érik az elnöki indulás?

Miközben Ocasio-Cortez a populista, munkásosztály-központú gazdaságpolitikai üzenetek felé próbálja terelni pártját,

A 36 éves képviselő a jövő héten a müncheni biztonsági konferencián szólal fel, ami eddigi legjelentősebb külföldi útja lesz.

Az eseményen várhatóan Donald Trump amerikai elnök külpolitikájával szemben kínál majd baloldali alternatívát. A konferencián a populista politikai mozgalmakról és Amerika világban betöltött szerepéről fog szót ejteni, emellett egy egyetemi közönségtalálkozóra is sort fog keríteni Berlinben egy német szociáldemokrata politikus társaságában.

A külpolitika eddig nem igazán tartozott Ocasio-Cortez erősségei közé,

a müncheni konferencia pedig hagyományosan nemzetbiztonsági tisztviselők és országvezetők terepe. A képviselő az utóbbi időben ugyanakkor rendszeres tájékoztatókat kapott egy baloldali külpolitikai agytröszt, a Center for International Policy részéről.

Matt Duss, a thinktank alelnöke és Bernie Sanders volt elnökjelölt-aspiráns korábbi tanácsadója szintén értekezett külpolitikai kérdésekről AOC-vel.

Olyasvalaki, aki a világ olyan részeivel is foglalkozik, amelyek Münchenben gyakran nincsenek képviselve

- vélekedett Duss.

Miközben AOC pozíciója egyre csak erősödik, többen és többen találgatják, mit tervez 2028-ra.

Régóta emlegetik potenciális elnökjelöltként, illetve Chuck Schumer New York-i szenátor lehetséges utódjaként is. A 75 éves szenátusi frakcióvezető egyelőre nem közölte, hogy tervez-e újraindulni.

Ocasio-Cortez várhatóan 2027-ig nem fog komoly bejelentést tenni a politikai jövőjéről. Tanácsadói és szövetségesei szerint AOC egyébként is hajlamos nyitva hagyni az összes opcióját és az utolsó pillanatban dönteni.

Ez az ő élete – elnökjelöltség, szenátorság, bármi is legyen az, nagyon nagy döntés. [...] Biztos vagyok benne, hogy most minden lehetőséget mérlegel

- mondta Bernie Sanders vermonti szenátor, Ocasio-Cortez mentora.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images