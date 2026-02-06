Putyini manőver készül Magyarország szomszédjában: hiába adja át az elnöki széket, hatalmon maradna Orbán Viktor szövetségese

Az SNS elnöke az Informer Televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: az idő igazolta, hogy Aleksandar Vucic döntései megalapozottak, és véleménye szerint az állampolgárok is felismerik és értékelik az elért eredményeket.
Kiemelte: a köztársasági elnök továbbra is rendelkezik a szükséges politikai tapasztalattal és energiával, és nagy veszteség lenne, ha visszavonulna a közélettől. Hozzátette: az államfő politikai legitimációját az is alátámasztja, hogy kétszer választották meg elnöknek, legutóbb 2022-ben több mint kétmillió szavazattal.
Aleksandar Vucic 2017-ben kezdte meg első elnöki megbízatását, 2022-ben pedig ismét megválasztották egy újabb ötéves mandátumra.
A szerb alkotmány szerint egy ember csak kétszer töltheti be a köztársasági elnöki tisztséget.
Vucic megbízatása jövő májusban jár le, de már korábban közölte, hogy mivel ősszel előrehozott parlamenti választást tartanak az országban, vélhetően ő is lerövidíti a mandátumát, hogy a parlamentivel egy időben lehessen elnökválasztást tartani.
Amennyiben a politikus előbb lemondana az elnöki tisztségről, semmi nem akadályozná, hogy ismét Szerbia miniszterelnöke legyen, ahogyan 2014 és 2017 között volt már.
Az alapvetően parlamentáris köztársaságként működő Szerbiában – Magyarországhoz hasonlóan – a törvényhozók választják a végrehajtó hatalom fejét, a miniszterelnököt, ugyanakkor az államfőként szolgáló elnök személyéről közvetlenül a szavazók döntenek. Bár a mindenkori szerb elnök papíron kizárólag külpolitikai befolyással bír, Vucic idején erősen az államfő irányába mozdult el a hatalom, így egyes elemzők (fél)elnöki rendszer kialakulásáról beszéltek a balkáni országban. Kérdés, hogy ez az idén várható parlamenti és elnökválasztás fényében miként fog változni.
Világszerte Vlagyimir Putyint szokás emlegetni a leghíresebb politikusként, aki az elnöki és miniszterelnöki pozíciókat váltogatva őrizte meg a hatalmat. Ő 1999 és 2000, valamint 2008 és 2012 között kormányfő volt, de a kettő miniszterelnökség között, 2000-től 2008-ig államfőként szolgált Oroszországban. Putyin 2012-ben visszaült az elnöki székbe, amelyet azóta is elfoglal.
