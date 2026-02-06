Ritka égi jelenségek tűnhetnek fel az égbolton: hosszú ideje nem volt ilyen

A C/2026 A1 (MAPS) jelzésű üstököst január 20-án fedezte fel francia amatőrcsillagászok egy csoportja a chilei Atacama-sivatagban működő AMACS1 Obszervatóriumban. Az égitest a Kreutz-csoporthoz tartozik, amelynek tagjai között a valaha látott legfényesebb üstökösök is szerepelnek, például az 1843-as nagy üstökös.
A csoport többi tagjához hasonlóan ez az üstökös is a Naprendszer síkja alól érkezik. Napközelpontját (perihéliumát) – vagyis a Naphoz viszonyított legkisebb távolságát –
április 4-én éri el, amikor mindössze mintegy 810 ezer kilométerre tartózkodik majd csillagunktól.
A C/2026 A1 azonban már most rekordot döntött: korábban még soha nem fedeztek fel befelé tartó, Kreutz-csoportból származó üstököst ilyen messze a Naptól és ennyivel a perihéliuma előtt.
A korábbi rekorder az Ikeja–Szaki-üstökös volt, egy másik Kreutz-féle napkerülő, amelyet 1965-ben csupán egy hónappal a napközelsége előtt találtak meg.
Fényessége olyan nagyra nőtt, hogy nappal is szabad szemmel lehetett látni.
Az elmúlt évezred egyik legragyogóbb, a 20. századnak pedig vitathatatlanul legfényesebb üstököse volt. Az Ikeja–Szaki mérete ellenére a Nappal való közeli találkozás után három darabra szakadt. Az új üstökös valószínűleg nem ilyen nagy.
A jelenlegi számítások szerint a MAPS-üstökös fényessége megközelítheti a Vénuszét. Ez ugyan rendkívül világos objektumot jelent, de nem feltétlenül jelzi, hogy az égi jelenség a klasszikus, hosszú ideig látható, hatalmas csóvájú üstökösökre fog emlékeztetni. Akik emlékeznek az 1996–1997-es évekre, két igazán látványos üstököst is megfigyelhettek akkoriban: a Hjakutakét és a Hale–Boppot. A MAPS várhatóan nem fog hozzájuk hasonlítani.
A Nappal való közeli találkozás után az üstökös elsősorban a déli féltekéről lesz megfigyelhető. A SOHO napfigyelő műhold mindenképpen rögzíti majd az átvonulását, így legalább űreszköz felvételein biztosan látványos lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
