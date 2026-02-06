Ukrán főparancsnok: fordulat állt be a fronton, ezzel nem bírnak az oroszok

Szirszkij elmondta, hogy az ukrán védelmi erők egyes szakaszokon aktívan hajtanak végre ellentámadásokat. A hadvezetés célja, hogy folyamatos nyomást gyakoroljanak az ellenségre, veszteségeket okozzanak neki, és megakadályozzák az orosz erők előrenyomulását – fogalmazott a főparancsnok. Hozzátette, hogy

ez a taktika eddig eredményesnek bizonyult: januárban az orosz erőknek nem sikerült érdemi hadműveleti áttörést elérniük.

A vezérkar adatai szerint február 5-én összesen 152 harci összecsapást regisztráltak. A leghevesebb harcok továbbra is a Hulajpole és Pokrovszk térsége felé irányuló frontszakaszokon zajlanak. Az orosz erők nemrég gépesített támadást indítottak Hriszine falu ellen Pokrovszk közelében, de kijevi jelentések szerint az ukrán csapatok visszaverték a rohamot, több páncélozott járművet megsemmisítettek, és súlyos veszteségeket okoztak az orosz katonáknak.

A Dnyipro menti szakaszon az ukrán alakulatok meghiúsítottak egy orosz partraszállási kísérletet a Herszon megyéhez tartozó Kruhlik-szigeten. Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a napokban kijelentette, hogy Washington a békemegállapodás aláírásáig folytatja a támadó fegyverek szállítását Ukrajnának.

