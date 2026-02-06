  • Megjelenítés
Ukrán főparancsnok: fordulat állt be a fronton, ezzel nem bírnak az oroszok
Ukrán főparancsnok: fordulat állt be a fronton, ezzel nem bírnak az oroszok

Az ukrán fronton zajló összecsapások mintegy negyede ma már az ukrán egységek támadó művelete, céljuk pedig az orosz csapatok folyamatos nyomás alatt tartása és előrenyomulásuk megakadályozása – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

Szirszkij elmondta, hogy az ukrán védelmi erők egyes szakaszokon aktívan hajtanak végre ellentámadásokat. A hadvezetés célja, hogy folyamatos nyomást gyakoroljanak az ellenségre, veszteségeket okozzanak neki, és megakadályozzák az orosz erők előrenyomulását – fogalmazott a főparancsnok. Hozzátette, hogy

ez a taktika eddig eredményesnek bizonyult: januárban az orosz erőknek nem sikerült érdemi hadműveleti áttörést elérniük.

A vezérkar adatai szerint február 5-én összesen 152 harci összecsapást regisztráltak. A leghevesebb harcok továbbra is a Hulajpole és Pokrovszk térsége felé irányuló frontszakaszokon zajlanak. Az orosz erők nemrég gépesített támadást indítottak Hriszine falu ellen Pokrovszk közelében, de kijevi jelentések szerint az ukrán csapatok visszaverték a rohamot, több páncélozott járművet megsemmisítettek, és súlyos veszteségeket okoztak az orosz katonáknak.

A Dnyipro menti szakaszon az ukrán alakulatok meghiúsítottak egy orosz partraszállási kísérletet a Herszon megyéhez tartozó Kruhlik-szigeten. Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a napokban kijelentette, hogy Washington a békemegállapodás aláírásáig folytatja a támadó fegyverek szállítását Ukrajnának.

