Vérfagyasztó incidens a brüsszeli reptéren: csoda, hogy nem lett belőle tragédia
Gurulóútról próbált felszállni egy Scandinavian Airlines-járat Brüsszelben: az Airbus A320neo pilótái az utolsó pillanatban szakították meg a manővert, személyi sérülés nem történt - írja az AIRportal.

Súlyos navigációs hiba történt csütörtök este a brüsszeli repülőtéren, amikor a Scandinavian Airlines (SAS) egyik járatának pilótái

nem a számukra kijelölt 07R futópályán, hanem az azzal párhuzamos, E1 jelű gurulóúton kezdték meg a felszállást.

Az automatikus repüléskövető rendszer (ADS-B) adatai szerint az SE-ROM lajstromjelű Airbus A320neo már több mint 100 csomós sebességre gyorsult – ez meghaladja a 185 kilométer per órát –, amikor a személyzet felismerte a hibát, és megszakította a felszállási manővert.

A pilóták azonnal megkezdték a fékezést, és még a gurulóút vége előtt sikerült megállítaniuk a repülőgépet.

A brüsszeli repülőtér üzemeltetője az AVHerald repülésbiztonsági portál jelentése szerint megerősítette az incidenst. Az utasok kiürítése rendben zajlott: lépcsőkön hagyták el a gépet, majd autóbuszokkal szállították vissza őket a terminálépületbe. A járatot végül törölték.

Az időjárási körülmények nem magyarázzák a navigációs tévedést. Az esemény idején ugyan felhős volt az ég, de sem köd, sem csapadék nem rontotta a látási viszonyokat, a látótávolság pedig meghaladta a 10 kilométert.

A repülőgép péntek reggel még mindig Brüsszelben vesztegelt, miközben megkezdődött az eset körülményeinek hivatalos kivizsgálása.

A történtek a szakértők számára különösen nehezen érthetők, mivel a gurulóutak és a futópályák még éjszakai körülmények között is egyértelműen megkülönböztethetők.

A várópontoknál elhelyezett, megvilágított jelzőtáblák mellett a gurulóutak és a futópályák burkolati jelei, valamint a középvonalat és a széleket jelző fényrendszerek is jól elkülönülő mintázatot követnek.

