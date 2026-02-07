Amerikai-izraeli találkozó jön, a téma Irán

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök várhatóan szerdán Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy egyeztessenek az Iránnal folytatott tárgyalásokról.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök várhatóan szerdán Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy egyeztessenek az Iránnal folytatott tárgyalásokról – közölte szombaton a kormányfő hivatala.

Pénteken az ománi fővárosban, Maszkatban közvetett tárgyalásokat folytatott egymással az Egyesült Államok és Irán. Mindkét fél jelezte, hogy a közeljövőben újabb egyeztetésekre kerülhet sor.

Egy, a teheráni álláspontról tájékoztatott regionális diplomata a Reutersnek elmondta, hogy

Irán a megbeszéléseken ragaszkodott az urániumdúsításhoz való jogához, ugyanakkor a rakétaképességek kérdése nem került szóba.

Az iráni vezetés korábban egyértelművé tette, hogy nem hajlandó tárgyalási témává tenni a közel-keleti térség egyik legnagyobb rakétaarzenálját. Emellett követeli az urániumdúsításhoz való jogának nemzetközi elismerését.

Netanjahu hivatala közleményében hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök szerint bármilyen megállapodásnak tartalmaznia kell a ballisztikus rakéták korlátozását, valamint az Iránhoz köthető regionális szövetségi rendszer támogatásának beszüntetését.

