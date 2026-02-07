  • Megjelenítés
Amerikai-izraeli találkozó jön, a téma Irán
Globál

Amerikai-izraeli találkozó jön, a téma Irán

Portfolio
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök várhatóan szerdán Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy egyeztessenek az Iránnal folytatott tárgyalásokról.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök várhatóan szerdán Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy egyeztessenek az Iránnal folytatott tárgyalásokról – közölte szombaton a kormányfő hivatala.

Pénteken az ománi fővárosban, Maszkatban közvetett tárgyalásokat folytatott egymással az Egyesült Államok és Irán. Mindkét fél jelezte, hogy a közeljövőben újabb egyeztetésekre kerülhet sor.

Egy, a teheráni álláspontról tájékoztatott regionális diplomata a Reutersnek elmondta, hogy

Irán a megbeszéléseken ragaszkodott az urániumdúsításhoz való jogához, ugyanakkor a rakétaképességek kérdése nem került szóba.

Még több Globál

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Orbán Viktor: Ukrajna az ellenségünk, sérti Magyarország elementális érdekeit, amit tesznek

Nem hátrál meg Amerika ellensége: nemet mondtak Trump legnagyobb kérésére

Az iráni vezetés korábban egyértelművé tette, hogy nem hajlandó tárgyalási témává tenni a közel-keleti térség egyik legnagyobb rakétaarzenálját. Emellett követeli az urániumdúsításhoz való jogának nemzetközi elismerését.

Netanjahu hivatala közleményében hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök szerint bármilyen megállapodásnak tartalmaznia kell a ballisztikus rakéták korlátozását, valamint az Iránhoz köthető regionális szövetségi rendszer támogatásának beszüntetését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility