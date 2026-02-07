Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború

A német kormány pénteken adta ki a közleményét, amelyben figyelmeztetik az állampolgárokat, hogy a biztonsági helyzet súlyos Iránban, ezért hagyják el az országot. Berlin szerint magas a fenyegetés a Közel-Kelet hatalmában. A hatóságok a lehetséges veszélyekre is figyelmeztették a németeket, így például fennáll a lehetősége, hogy a biztonsági helyzet gyorsan változik, ez jelenleg is bizonytalan. Ezen felül fennáll annak a kockázata, hogy helyben fogságba kerülnek, valamint a konzuli szolgáltatások hiányosságai következtében nem tudnak megfelelő védelmet nyújtani számukra.

Arra is kérték az állampolgáraikat, hogy ne utazzanak Iránba.

Az országban 2025 legvégén nagyszabású tüntetések robbantak ki, az elharapódzó események végül véres megtorlásba fulladtak. Január 8-ról 9-re virradóra a hatóságok több ezer emberrel végeztek az egyre inkább forradalomra hasonlító események leverése során. Az Egyesült Államok végig szoros figyelemmel követte a kibontakozódó hatalomellenes megmozdulásokat, Donald Trump amerikai elnök segítséget ígért az ellenállóknak. Az elmúlt napokban több csapásmérő csoport is érkezett Irán közelébe, ezért fennáll a lehetősége, hogy Washington támadást rendel el az országgal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images