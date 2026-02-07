  • Megjelenítés
Globál

Portfolio
Az ukrán fronton zajló összecsapások mintegy negyede ma már az ukrán egységek támadó művelete, céljuk pedig az orosz csapatok folyamatos nyomás alatt tartása és előrenyomulásuk megakadályozása – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Több ukrajnai régióban nem kielégítő a légvédelem munkája - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon a napi haditanácskozást követően. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Jöttek az orosz rakéták: felszálltak a vadászgépek, repterek zártak be a NATO egyik legerősebb hatalmában

Az éjszaka orosz rakéták támadtak Ukrajna nyugati részén található célpontokra, emiatt Lengyelországban két repteret is lezártak a hatóságok biztonsági okokból – írja a Reuters.

Zavarhatatlan szuperfegyvert villantottak az oroszok: mostantól a Szkarlupa vadászik az ukrán tengeri célpontokra

Az orosz fegyveres erők új, üvegszálas kábellel vezérelt pilóta nélküli vízi járműveket tesztelnek a Fekete-tengeren; a Szkarlupa nevű eszközről azt állítják, hogy már sorozatgyártásban készül - tudósított a Defence Express.

Fordulat a fronton, Zelenszkij elégedetlen – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images

