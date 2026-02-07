Kimondta Zelenszkij: olyan dolgot kér Putyin a békéért, ami Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan

Zelenszkij azt mondta:
Ukrajna semmilyen békemegállapodást nem fog támogatni, amely ellentétes az ukrán alkotmánnyal,
területek hivatalos átadása Oroszországnak ezért teljesen kizárt.
Az ukrán elnök szerint ezzel az állásponttal Oroszország is pontosan tisztában van, ezért is próbálnak az Egyesült Államokkal tárgyalni, Ukrajnát mellőzve.
Úgy gondolom, ezért próbál Oroszország Amerikának jeleket küldeni – ismerjék el a Krímet. Értik, hogy Ukrajna nem fogja elismerni”
– mondta az elnök.
Oroszország 2014-ben "annektálta" a Krímet, a lépést mindössze 17 ország ismeri el. Nemzetközi jog szerint a Krím Ukrajna része.
Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons
Azt mondják, mindenkit átvert Donald Trump: hatalmas háború jöhet
Nincs itt semmilyen áttörés.
Bejelentette Orbán Viktor: személyesen találkozik Donald Trumppal
Két hét múlva lesz az esemény.
Államcsőd fenyegeti a földi paradicsomot, teljesen bedőlhet vele az eszköz, ami eddig még soha
Több tucat országot ránthat magával egyetlen bedőlés.
Riasztó bejelentést tett az európai atomhatalom: háborúra készülnek, a dátumot is bejelentették
Még nem minden veszett el.
Kiderült, mikorra érhet véget a háború Ukrajnában – Az Egyesült Államok ultimátumot adott
Konkrétumok hangzottak el.
Megelégelte Moszkva játékát az európai katonai hatalom: ez nagyon fájhat az oroszoknak
Az oroszok keményen reagálhatnak.
Veszélyes toxint találtak népszerű bébitápszerekben: azonnal leállították a forgalmazást
Aki ilyet vásárolt, visszaviheti az üzletbe.
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.