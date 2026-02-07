  • Megjelenítés
Kimondta Zelenszkij: olyan dolgot kér Putyin a békéért, ami Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan
Globál

Kimondta Zelenszkij: olyan dolgot kér Putyin a békéért, ami Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan

Portfolio
Ukrajna soha nem fogja elismerni a Krím fölötti orosz fennhatóságot – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij azt mondta:

Ukrajna semmilyen békemegállapodást nem fog támogatni, amely ellentétes az ukrán alkotmánnyal,

területek hivatalos átadása Oroszországnak ezért teljesen kizárt.

Az ukrán elnök szerint ezzel az állásponttal Oroszország is pontosan tisztában van, ezért is próbálnak az Egyesült Államokkal tárgyalni, Ukrajnát mellőzve.

Még több Globál

Meghátrált Donald Trump: akkora botrányt csinált, hogy legnagyobb szövetségesei is elfordultak tőle

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Azt mondják, mindenkit átvert Donald Trump: hatalmas háború jöhet

Úgy gondolom, ezért próbál Oroszország Amerikának jeleket küldeni – ismerjék el a Krímet. Értik, hogy Ukrajna nem fogja elismerni”

– mondta az elnök.

Oroszország 2014-ben "annektálta" a Krímet, a lépést mindössze 17 ország ismeri el. Nemzetközi jog szerint a Krím Ukrajna része.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility