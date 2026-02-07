Kimondta Zelenszkij: olyan dolgot kér Putyin a békéért, ami Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan

Ukrajna soha nem fogja elismerni a Krím fölötti orosz fennhatóságot – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij azt mondta:

Ukrajna semmilyen békemegállapodást nem fog támogatni, amely ellentétes az ukrán alkotmánnyal,

területek hivatalos átadása Oroszországnak ezért teljesen kizárt.

Az ukrán elnök szerint ezzel az állásponttal Oroszország is pontosan tisztában van, ezért is próbálnak az Egyesült Államokkal tárgyalni, Ukrajnát mellőzve.

Úgy gondolom, ezért próbál Oroszország Amerikának jeleket küldeni – ismerjék el a Krímet. Értik, hogy Ukrajna nem fogja elismerni”

– mondta az elnök.

Oroszország 2014-ben "annektálta" a Krímet, a lépést mindössze 17 ország ismeri el. Nemzetközi jog szerint a Krím Ukrajna része.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons