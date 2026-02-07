Meghúzták a vörös vonalat: bajba kerülhet Amerika, ha ezt átlépi

Peking komoly aggodalmát fejezte ki a Patriot légvédelmi rendszerek és más fegyverek tervezett szállítása miatt. A kínai diplomaták szerint az ilyen lépések ronthatják a kétoldalú kapcsolatokat, és megnehezíthetik a két ország vezetőinek találkozójára való felkészülést. Hszi Csin-ping kínai elnök egy telefonbeszélgetés során maga vetette fel Trumpnak a tajvani fegyvereladás kérdését. A kínai külügyminisztérium közlése szerint

Hszi azt hangsúlyozta, hogy Washingtonnak körültekintően kell eljárnia ebben az ügyben.

Több forrás úgy tudja, az amerikai támogatási csomag akár a 20 milliárd dollárt is elérheti, bár a végső összeg még változhat.

Egyes amerikai tisztviselők ugyanakkor úgy vélik, hogy Peking blöfföl, és valójában nem fogja lemondani a látogatást. A Tajvannak szánt katonai csomag négy rendszert tartalmazna: a Patriot légvédelmi rendszerek mellett Washington engedélyezné további NASAMS légvédelmi rendszerek, valamint két másik fegyverrendszer beszerzését is. Trump tervezett pekingi útját a kapcsolatok stabilizálásának szándékával jelentették be, miután évekig tartó feszültség jellemezte a két ország viszonyát, különösen a kereskedelmi és a globális verseny kérdéseiben.

A kínai vezetés jelezte, hogy

kész ellenintézkedéseket tenni, ha úgy ítéli meg, hogy a térség stratégiai egyensúlya felborul.

Peking kemény választ ígér azoknak az országoknak, amelyek fegyverekkel látják el Tajvant. Az Egyesült Államok január 1-jén visszafogottságra és nyílt párbeszédre szólította fel Pekinget, miután Kína nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan közelében, és rakétacsapásokat szimulált a sziget ellen. Laj Csing-tö tajvani elnök kijelentette, hogy országa kész megvédeni szuverenitását, és erősíteni fogja védelmi képességeit a növekvő kínai agresszióval szemben.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images