Megtámadták Oroszországot: rakéták hatoltak be a légtérbe, 400 ezres várost ért találat

Belgorodot masszív rakétatámadás érte, 10 rakétát lőttek ki rá”

- számol be az eseményről a régió kormányzója, Vjacseszláv Gladkov.

Állítása szerint az incidensnek két sérültje van.

A települést a mai nap során másodszorra éri támadás: reggel négy sérültet kellett kórházba szállítani. Gladkov állítása szerint

kereskedelmi épületek, 38 jármű és összesen 17 lakóház sérült meg a támadások miatt.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel. Mindkét fél azt állítja: kizárólag katonai célpontokat lőnek, de sokszor vannak ezeknek a csapásoknak civil sérültjei is. Moszkva és Kijev rendszeresen azzal vádolják egymást, hogy terrorista céllal szándékosan gyilkolnak polgári személyeket.

Belgorod egy 400 ezres orosz város a határ mentén, a települést és az azonos nevű megyét rendszeresen érik támadások Ukrajna felől, Oroszország pedig rendszeresen lövi Ukrajnát ebből a megyéből.

