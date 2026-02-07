  • Megjelenítés
Megtámadták Oroszországot: rakéták hatoltak be a légtérbe, 400 ezres várost ért találat
Globál

Megtámadták Oroszországot: rakéták hatoltak be a légtérbe, 400 ezres várost ért találat

Portfolio
Támadás érte Belgorod városát, az ukrán haderő összesen 10 nagy hatótávolságú rakétát lőtt ki a településre – jelenti az orosz TASZSZ hírügynökség.

Belgorodot masszív rakétatámadás érte, 10 rakétát lőttek ki rá”

- számol be az eseményről a régió kormányzója, Vjacseszláv Gladkov.

Állítása szerint az incidensnek két sérültje van.

A települést a mai nap során másodszorra éri támadás: reggel négy sérültet kellett kórházba szállítani. Gladkov állítása szerint

Még több Globál

Nem hátrál meg Amerika ellensége: nemet mondtak Trump legnagyobb kérésére

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Szabotőrök támadták meg a téli olimpiát - Beküldték a terrorelhárító egységeket

kereskedelmi épületek, 38 jármű és összesen 17 lakóház sérült meg a támadások miatt.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú fegyverekkel. Mindkét fél azt állítja: kizárólag katonai célpontokat lőnek, de sokszor vannak ezeknek a csapásoknak civil sérültjei is. Moszkva és Kijev rendszeresen azzal vádolják egymást, hogy terrorista céllal szándékosan gyilkolnak polgári személyeket.

Belgorod egy 400 ezres orosz város a határ mentén, a települést és az azonos nevű megyét rendszeresen érik támadások Ukrajna felől, Oroszország pedig rendszeresen lövi Ukrajnát ebből a megyéből.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Emil Leegunov/Anadolu via Getty Images. A címlapkép illusztráció, a fotó egy korábbi támadásról készült.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility