Szabotőrök támadták meg a téli olimpiát - Beküldték a terrorelhárító egységeket

Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján - jelentették szombaton az olasz nyomozó hatóságok.

Az APA osztrák hírügynökség beszámolója szerint a Bologna-Padova vonalon

egy váltónál házilag készített robbanószerkezetet találtak, amelyet tűzszerészek hatástalanítottak.

Ugyanezen a vonalon egy kábelcsatornában elektromos vezetékeket vágtak el ismeretlenek. A Bologna-Ancona vonalon, Pesaro közelében egy elektromos berendezésnél keletkezett tűz.

A hatóságok nem zárják ki, hogy a cselekmények mögött "anarchista csoportok" állnak

- írták.

A Reuters hírügynökség rendőrségi közlésre hivatkozva arról számolt be, hogy Bologna közelében egy vasúti váltónál keletkezett tűz, amely megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit. A rendőrség szerint a tűz feltehetően szándékos gyújtogatás eredménye.

A helyszínen a vasúti rendőrség és a terrorellenes egységek vizsgálódnak.

Az olasz állami vasúttársaság, a Ferrovie dello Stato (FS) közlése szerint a távolsági, InterCity- és regionális vonatközlekedésben akár 90 perces késések is kialakulhatnak, egyes regionális járatok más útvonalon közlekednek, más vonatok indulását törölték.

A fennakadások a Bologna-Velence és a Bologna-Milánó vonalat, valamint az adriai tengerpart felé tartó forgalmat is érintették.

A 2026-os téli olimpia házigazdái Milánó és Cortina d’Ampezzo, ahová vasúti közlekedéssel Velencén keresztül lehet eljutni. A hatóságok nem jelezték, hogy a történtek közvetlenül az olimpiai eseményekhez kapcsolódnának.

Franciaországban is hasonló vasúti szabotázsakciók történtek a 2024-es párizsi nyári olimpia előtt.

Címlapkép forrása: Alex Pantling/Getty Images