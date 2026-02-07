  • Megjelenítés
Szabotőrök támadták meg a téli olimpiát - Beküldték a terrorelhárító egységeket
Globál

Szabotőrök támadták meg a téli olimpiát - Beküldték a terrorelhárító egységeket

MTI
Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján - jelentették szombaton az olasz nyomozó hatóságok.

Az APA osztrák hírügynökség beszámolója szerint a Bologna-Padova vonalon

egy váltónál házilag készített robbanószerkezetet találtak, amelyet tűzszerészek hatástalanítottak.

Ugyanezen a vonalon egy kábelcsatornában elektromos vezetékeket vágtak el ismeretlenek. A Bologna-Ancona vonalon, Pesaro közelében egy elektromos berendezésnél keletkezett tűz.

A hatóságok nem zárják ki, hogy a cselekmények mögött "anarchista csoportok" állnak

Még több Globál

Nem hátrál meg Amerika ellensége: nemet mondtak Trump legnagyobb kérésére

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Megtámadták Oroszországot: rakéták hatoltak be a légtérbe, 400 ezres várost ért találat

- írták.

A Reuters hírügynökség rendőrségi közlésre hivatkozva arról számolt be, hogy Bologna közelében egy vasúti váltónál keletkezett tűz, amely megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit. A rendőrség szerint a tűz feltehetően szándékos gyújtogatás eredménye.

A helyszínen a vasúti rendőrség és a terrorellenes egységek vizsgálódnak.

Az olasz állami vasúttársaság, a Ferrovie dello Stato (FS) közlése szerint a távolsági, InterCity- és regionális vonatközlekedésben akár 90 perces késések is kialakulhatnak, egyes regionális járatok más útvonalon közlekednek, más vonatok indulását törölték.

A fennakadások a Bologna-Velence és a Bologna-Milánó vonalat, valamint az adriai tengerpart felé tartó forgalmat is érintették.

A 2026-os téli olimpia házigazdái Milánó és Cortina d’Ampezzo, ahová vasúti közlekedéssel Velencén keresztül lehet eljutni. A hatóságok nem jelezték, hogy a történtek közvetlenül az olimpiai eseményekhez kapcsolódnának.

Franciaországban is hasonló vasúti szabotázsakciók történtek a 2024-es párizsi nyári olimpia előtt.

Kapcsolódó cikkünk

Dermesztő jelentést tett az asztalra a hírszerzés: a világ legzordabb vidékein lendül akcióba Oroszország

Áll a bál Magyarország szomszédjában: olyan dokumentumok kerültek Ukrajnába, amit nagyon nem kellett volna átadni

Dühöngenek az oroszok: van egy ember, aki hátráltatja a békefolyamatot – Már rég ki kellett volna rúgni

Címlapkép forrása: Alex Pantling/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás
Európa legerősebb országa figyelmeztet: bármelyik percben jöhet a háború
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility