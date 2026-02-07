Váratlanul ott bukkant fel egy amerikai hadihajó, ahol senki sem számított rá

A délkelet-ázsiai országot az elmúlt időszakban sok kritika érte amiatt, hogy túl közel sodródik Pekinghez, ennek pedig látványos megnyilvánulása volt az ország déli részén a Ream kikötő megépülés. A hatalmas beruházás lehetővé tette, hogy nagyméretű hadihajók is kikössenek a területen, ezért számos szakértői vélemény úgy gondolta, hogy a Kínai Népköztársaság ezt a saját támaszpontjaként fogja használni, hogy a térségi befolyását növelje.

A USS Cincinnati érkezése azonban némiképp felülírja ezeket a véleményeket, ugyanakkor rávilágít a Kambodzsa és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok javulására.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, aligha képzelhető el, hogy Kína szó nélkül fogja nézni, ahogy amerikai hadihajók bukkannak fel a saját befolyási övezetének tekintett területen. Emiatt arra lehet számítani, hogy a közeljövőben valamilyen reakcióval fogja megerősíteni a pozícióját a térségben a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA). Ugyanakkor nem biztos, hogy látványos akcióra kell készülni.

Kína csendben elégedetlen lesz, és kételkedni fog Kambodzsa valódi szándékaiban. De valószínűleg nem fogják ezt nyíltan hangoztatni

– Deth Sok Udom, a phnompeni Paragon Nemzetközi Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora.

Szakértők azt is kiemelték, hogy várhatóan nem következnek nyílt lépések Pekingtől. Vannak ugyanakkor olyan hangok is, melyek szerint Kambodzsa túl messze ment az amerikai hadihajó fogadásával. Pravit Rojanaphruk thai politikai kommentátor ezek közé tartozik, szerinte az ország húzása komolyabb következménnyel járhat.

Címlapkép forrása: Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram via Getty Images